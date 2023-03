Cammino dei Trabocchi da Ortona a Vasto lungo la green way

La cooperativa Il Bosso, organizza dal 7 all’11 aprile “Il Cammino dei Trabocchi”. Si camminerà lungo un tratto di costa caratterizzato dai trabocchi, antiche macchine da pesca a rete.

Partenza da Ortona destinazione Vasto, lungo la “green way” che unisce alcune delle Riserve Naturali sulla costa abruzzese (la Riserva di Punta dell’Acquabella, la Riserva della Grotta delle Farfalle, la Riserva Lecceta di Torino di Sangro e la Riserva di Punta Aderci).

Si camminerà su quello che un tempo era il vecchio tracciato della ferrovia adriatica, in gran parte dismesso e ripristinato a pista ciclabile. Un cammino quasi sempre in riva al mare, dove tra il giallo delle ginestre e il verde della macchia mediterranea sarà possibile fare il bagno tutti i giorni.

Un cammino che inizia nella storia recente (la transumanza sul Regio Tratturo, la pesca dai trabocchi) per terminare in un’area che si mantiene poco conosciuta nonostante gli ampi tratti ancora integri; e il contrasto tra le riserve naturali e le aree portuali di Ortona e di Vasto aumenterà il valore delle spiaggette nascoste e dei promontori mozzafiato.

Un cammino a passo lento accompagnato dalla risacca del mare. Si dormirà in b&b, piccoli agriturismi, pensioni e si mangerà negli agriturismi o nelle trattorie locali.

Punto di ritrovo a Ortona da dove, dopo aver visitato il centro storico e il castello aragonese a strapiombo sul mare, ci si muoverà verso sud; per raggiungere San Vito Chietino, luogo tanto caro a Gabriele D’Annunzio che lo elesse a eremo delle sue passioni e che scrisse di uno dei trabocchi nel romanzo Il Trionfo della Morte.

Si proseguirà verso Fossacesia, con la spettacolare abbazia romanica di San Giovanni in Venere circondata dagli uliveti e successivamente alla spianata ove si ergeva il monastero di Santo Stefano in Rivo Maris coi suoi vigneti che digradano verso il mare.

Infine si attraverserà la riserva di Punta Aderci, col suo promontorio immerso nel blu, per arrivare al paese di Vasto, che dall’alto domina la costa fino alla Puglia per concludere il cammino sull’ampia spiaggia di Vasto.

Aprile 2023

Venerdì 7 aprile

Ritrovo – ore 16.00 : Stazione ferroviaria FS di Ortona, incontro con la guida, visita di Ortona e sistemazione

Sabato 8 aprile

Da Ortona a Fossacesia, dislivello: 150 m in salita, 100 m in discesa, 5 ore di cammino

Domenica 9 aprile

Da Fossacesia a Casalbordino, dislivello: 150 m in salita, 100 m in discesa, 5 ore di cammino

Lunedì 10 aprile

Da Casalbordino a Punta Penna, dislivello: 150 m in salita, 150 m in discesa, 4 ore di cammino. Trasferimento a Vasto con bus di linea

Martedì 11 aprile

da Vasto (visita del centro storico) alla Marina Vasto , 50 m in salita, 200 m in discesa, 3 ore di cammino. Saluti e partenza

Per informazioni di dettaglio: https://www.ilbosso.com/cammini-in-abruzzo/