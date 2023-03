Accoglienza richiedenti protezione internazionale, bando di gara della Prefettura di Chieti

Si comunica che sul sito internet della Prefettura di Chieti, all'indirizzo www.prefettura.it/chieti, è stato pubblicato il bando di gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, nell'ambito della provincia di Chieti, per il periodo 1/10/2023-30/9/2024, rinnovabile per 12 mesi.

La procedura è riferita all'affidamento di servizi di gestione di centri collettivi d'accoglienza con capacità recettiva massima di 50 posti, a favore di un numero complessivo stimato di 800 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.

I documenti di gara e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito della Prefettura di Chieti al seguente indirizzo: http://www.prefettura.it/chieti/contenuti/Bandi_di_gara_e_contratti-73321.htm

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 31 marzo 2023.