Abruzzo tra mare e terra: Ortona e Crecchio alla ribalta su 'Linea Verde'

Abruzzo tra mare e terra!

Ortona e Crecchio, in provincia di Chieti, e Atri, in provincia di Teramo, sono state le principali località abruzzesi protagoniste dell'ultima puntata della nota ed apprezzata trasmissione televisiva di Rai 1 Linea Verde andata in onda domenica.

I conduttori Beppe Convertini e Peppone Calabrese hanno confezionato un bel viaggio nel territorio, partendo dalla Costa dei Trabocchi, da Ortona in particolare, fino alle colline che lambiscono il massiccio della Maiella, puntando l'attenzione su risorse e valori della zona e senza dimenticare momenti storici ed anche drammatici, come le vicende della Battaglia di Ortona, nella Seconda Guerra Mondiale, combattuta tra il 20 e il 28 dicembre 1943, durante la quale la città fu quasi completamente distrutta e nella quale persero la vita 1.314 civili.

Per queste circostanze - ricorda in una nota Francesco Menna, presidente della Provincia di Chieti - la città è stata insignita della Medaglia d’Oro al Valor Civile nel 1959 con la seguente motivazione: “Nobile Città degli Abruzzi, di antiche tradizioni patriottiche, sopportava coraggiosamente, in occasione dell’ultimo conflitto, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la perdita di 1314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale e edilizio. Con fierissimo contegno resisteva intrepida ai soprusi degli invasori in armi, mai piegando nella sua purissima fede in un’Italia migliore, libera e democratica. Si prodigava con cuore di madre nel soccorso dei feriti e dei sofferenti affermando, negli orrori della guerra, il più alto spirito di solidarietà umana. Settembre ’43-giugno ’44“.