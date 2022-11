Lettera aperta al Nonno fucilato nel Campo di Concentramento in Germania

Riceviamo e pubblichiamo

Mio Carissimo Nonno D’Angelo Giustino, Te ne sei andato tanti anni fa. Ti hanno fucilato nel Campo di Sterminio di Bitterfeld in Germania. Infatti nel corso della seconda guerra mondiale nel 1943 vi fu creato un Campo di Concentramento per i Militari Italiani che avevano rifiutato, in cambio della libertà, di aderire al Regime collaborazionista della Germania nazifascista, voluto da Adolf Hitler e guidato da Benito Mussolini, al fine di governare gli Italiani controllati militarmente dai Nazifascisti. Carissimo Nonno come nipote Ti penserò sempre! Oggi Nonno Riposa In Pace nel Sacrario Militare di San Donato a Guardiagrele in Provincia di Chieti!

Orgoglioso di Te, tuo Nipote.

Luciano Di Giulio.