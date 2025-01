Lâ€™11 febbraio appuntamento con Daniele Pecci e lo spettacolo "Divagazioni e delizie"al Tosti di Ortona

Lo spettacolo Divagazioni e delizie prodotto dal Teatro Stabile d’Abruzzo/Shakespeare & Co./Teatro Maria Caniglia previsto nel cartellone della grande prosa del Teatro Tosti per giovedi 6 marzo è stato anticipato a martedì 11 febbraio sempre alle ore 20.45.



Si tratta di uno spettacolo di John Gay, autore statunitense recentemente scomparso, con la traduzione e la regia di Daniele Pecci. Pecci, che ha da poco festeggiato 35 anni di carriera vissuti tra cinema, teatro e televisione è anche il magistrale interprete che dà vita a Oscar Wilde.

Un appuntamento da non perdere che la Compagnia dell'Alba, che dirige il Teatro Tosti, ha voluto inserire nel cartellone per la sua vena poetica, ironica e malinconica.



"Divagazioni e Delizie" è un testo formato da scritti di Oscar Wilde, romanzi, brevi racconti, commedie, saggi, lettere e aforismi. La bravura dell’autore è stata quella di inventare il presupposto per cui Wilde, nell’ultimo anno della sua vita (1899), uscito dal carcere ed esule in Francia, stanco, grasso, malato e completamente in bancarotta, per cercare di tirare avanti, affitti piccole sale teatrali per dar spettacolo di sé, presentandosi al pubblico parigino come il ‘mostro’, ‘lo scandalo vivente’. Una sorta di conferenza autobiografica, a tratti interrotta da piccoli colpi di scena, happenings, e contrasti con i due inservienti/macchinisti del teatro. Seppur velata da una costante malinconia e da un sarcasmo feroce, la prima parte del testo scivola via fra vecchi ricordi, aneddoti, e racconti spesso molto divertenti. La seconda parte invece, attinge a piene mani dal quel doloroso e terribile atto d’accusa che è il De Profundis. Il fatale amore per Lord Alfred Douglas, il processo il carcere, gli ultimi anni esule tra la Francia e Napoli, la malattia e il presagio della morte ormai imminente. Scritto negli anni ’70 e interpretato con enorme successo a Broadway e poi in tutto il mondo da Vincent Price, in Italia è famoso per una fortunata edizione di Romolo Valli del 1978 per la regia di Giorgio De Lullo.



Si avverte che il numero fisso del Teatro Tosti (0854212125) è al momento inattivo per lavori di miglioria sulla linea telefonica. Tornerà operativo da lunedì 3 febbraio.

Per informazioni si può contattare il Tosti ai seguenti numeri: 328 7647587 o 334 1543833 (solo whatsapp).