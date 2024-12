Secondo appuntamento sabato 14 dicembre con la stagione del Teatro dei dialetti del Teatro Tosti di Ortona: in scena NIN VÃ€ TANTE BONE

Sabato 14 dicembre, alle ore 20.45, appuntamento con il Teatro dei dialetti e lo spettacolo NIN VÀ TANTE BONE della Compagnia "La Bottega del Sorriso", Teramo. Si tratta del secondo spettacolo previsto nella mini stagione composta da tre appuntamenti curati dalla Compagnia dell'Alba diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, con l'associazione culturale gli Amici della Ribalta di Lanciano presieduta da Ermanno Di Rocco.





NIN VÀ TANTE BONE della Compagnia "La Bottega del Sorriso" è l'ideale continuazione



del fortunato spettacolo dell'anno scorso, Ma coma si chiame? che promette ancora risate e divertimento. In una semplice famiglia, dove apparentemente non manca nulla, alcuni avvenimenti romperanno gli equilibri e la vicenda si complicherà ulteriormente con l'arrivo di alcuni personaggi.



Il terzo appuntamento domenica 19 gennaio, RISO, PATATE E ... SUSHI in scena la Compagnia "Amici nostri", Castellana Grotte. Prendete un giovane ragazzo pugliese, Nicola, e trapiantatelo a Milano con la sua trattoria "Il Priscio di Puglia". Aggiungete un paio di sorelle: una non troppo sveglia, ma sicuramente buona forchetta, Anna, e un'altra tutta intenta a inseguire il sogno di diventare un'artista e poco interessata ai problemi di famiglia, Madia, mischiate per bene con una cameriera storica, un po' mamma e un po' moglie, Maria, e un fidanzato milanese, Piergiorgio, ben farcito di bugie. Aggiungete una bella manciata di problemi economici e un'idea geniale quanto folle, in linea con le nuove mode di cucina fusion. Sul finire, insaporite il tutto con un critico gastronomico, Yannis, a cui spetterà il compito di valutare piatti giappo-pugliesi e... la commedia è servita!







Lo spettacolo PARENTI SERPENTI dell'associazione Amici della Ribalta previsto originariamente proprio per il 14 dicembre sarà in scena invece il 16 febbraio. Parenti serpenti di Carmine Amoroso è una storia di tradizioni e affetti familiari apparentemente forti, messi in dubbio dalla richiesta degli anziani genitori di voler vivere con i figli. Una storia, divenuta un bel film nel 1993 con la regia di Mario Monicelli , che descrive una società cinica ed egoista, che trova purtroppo conferme nella cronaca dei nostri giorni.