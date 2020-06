La Sieco conferma il libero Alessandro Toscani

Sapete chi è il giocatore che può vantare il numero di ricezioni perfette più alto dello scorso campionato di Serie A2 Credem Banca? Vi do un indizio. Si tratta di un ortonese D.O.C. e si, ha giocato con la Sieco Ortona. Lo farà anche nella prossima stagione, perché Alessandro Toscani continuerà ad essere il Libero dell’Impavida.



A dir poco straordinaria la stagione appena trascorsa per Alessandro che con le sue 158 ricezioni perfette (il 41,5% del totale) risulta, dati alla mano, il libero più efficiente del campionato di Serie A2.



Alessandro Toscani, che nell’ambiente è conosciuto anche come “Toscanello”, cresce nelle giovanili della Sieco Impavida Ortona. Il suo talento è solare, così che in poco conquista la fiducia di tutti ed entra a far parte della prima squadra a partire dalla stagione 2014/2015 – quella dell’exploit ortonese e del primo posto nel campionato di Serie A2 -. Dopo due stagioni passate a fare da gregario all’esperto Danilo Cortina, nel 2016/2017 fa sue le chiavi del reparto difensivo bianco-azzurro.



Piccola “pausa” dalla sua SIECO nella stagione 2017/2018 quando, per motivi di studio, Alessandro trova un accordo con la GoldenPlast Potenza Picena, sempre di A2. Si tratterà soltanto di un breve arrivederci perché già dalla stagione successiva, 2018/2019, Toscani torna a vestire la maglia della Sieco Impavida Ortona, e con questa rimarrà anche per quella appena trascorsa.



«Sono davvero felice di poter disputare un altro anno ad Ortona. È la mia città e l’Impavida è la società dove sono cresciuto, è naturale che mi senta a mio agio qui. Il livello del campionato si è ulteriormente alzato quest’anno e i molti cambiamenti all’interno della squadra non possono che essere per me da stimolo nel continuare il mio percorso di crescita nell’ambiente migliore che potessi mai desiderare»



Carriera:

2020/2021 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2019/2020 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2018/2019 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2017/2018 Goldenplast Potenza Picena (Serie A2)

2016/2017 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2015/2016 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2014/2015 Sieco Service Ortona (Serie A2)

2013/2014 Sieco Service Ortona (Serie A2)