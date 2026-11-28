Dopo una stagione di stop, la Libertas Stanazzo è tornata a disputare il Campionato di Serie D di calcio a 5. Riparte così “Mettiamoci in gioco”, il progetto di inclusione sociale attraverso il calcio avviato nel 2014 dalla LND Abruzzo in collaborazione con la Casa Circondariale “Villa Stanazzo” di Lanciano.

Alla ripartenza di questa esperienza è stato dedicato ampio spazio nel corso di “Gioco di sponda”, il convegno sul calcio nelle carceri organizzato all’interno dell’istituto penitenziario dall’Area Responsabilità Sociale della Lega Nazionale Dilettanti, con il supporto del Comitato Regionale Abruzzo della LND. Un momento di riflessione e di dialogo sul ruolo dello sport come motore di riscatto e inclusione e come strumento che può dare una seconda possibilità. A moderare l’incontro è stato Francesco Carrassi, direttore responsabile di Agipress.

“È una ripartenza significativa, dopo l’interruzione della scorsa stagione, di un progetto ormai più che decennale” ha sottolineato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete. “C’è la soddisfazione, grazie alla disponibilità della direttrice e alla grande attività del Comitato Regionale Abruzzo di Concezio Memmo, di aver creato la condizione per ricominciare. Questa iniziativa è un modello sia per il valore che rappresenta in termini di esperienza diretta per la Casa Circondariale di Lanciano e per i detenuti, sia come stimolo per altre realtà”.

Abete ha evidenziato il valore della partecipazione dei detenuti a un campionato federale: “È una competizione ufficiale e come tale bisogna rispettarne le regole. Non è una partita amatoriale e il fatto stesso di rispettare un regolamento consente di avvicinarsi sempre più a una dimensione di normalità”.

Il presidente della LND Abruzzo, Concezio Memmo, ha voluto ringraziare quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dal 2014 ad oggi.

“È bellissimo ritrovare questa mattina coloro che hanno ideato il progetto e che hanno lavorato negli anni per realizzarlo. Quattro mister si sono succeduti, che provenivano dal mondo esterno. Oggi abbiamo invece un mister che lavora all’interno di questo istituto e che fa parte della Polizia Penitenziaria”. Memmo ha poi sottolineato il significato della scelta del 25 novembre per questo incontro, richiamando il valore dell’amore e del gioco di squadra. “Per noi oggi, anche da qui, lanciare un messaggio al mondo esterno è importante. L’amore non è possesso. L’amore ci ricorda la reciprocità, il dover dare l’uno all’altro. In una società che purtroppo in ogni circostanza ci isola e ci mette da parte, il nostro sport, al contrario, rappresenta al meglio il gioco di squadra”.

La direttrice della Casa Circondariale di Lanciano, Daniela Moi, ha ringraziato la Lega Nazionale Dilettanti per il contributo determinante alla ripresa del progetto, soffermandosi sulla figura dell’allenatore. “In campo smette la veste del poliziotto penitenziario e per loro rappresenta solo il mister. La capacità di far convivere queste due anime con molto equilibrio è la dimostrazione del fatto che la Polizia Penitenziaria, attraverso questa figura simbolica del nostro mister, contribuisce e partecipa attivamente al percorso di reinserimento e di socializzazione delle persone detenute”.

Dall’esperienza di Lanciano il confronto si è allargato al progetto nazionale della Lega Nazionale Dilettanti negli istituti penitenziari, con gli interventi di Luca De Simoni, responsabile dell’Area Responsabilità Sociale della LND, e di Dora Bendotti, responsabile della stessa area per la Lnd Abruzzo. Presente anche il sindaco di Lanciano Filippo Paolini.

Al centro della mattinata il racconto di Fabrizio Maiello, conosciuto come il “Maradona delle carceri”. Dagli anni nelle giovanili del Monza all’esperienza della detenzione, Maiello ha raccontato il ruolo che il calcio ha avuto nel suo percorso fatto di cadute e poi di riscatto. La sua storia è al centro del libro “Rapirò Gianfranco Zola”, scritto dal giornalista Marco Cattaneo.

“Ringrazio soprattutto voi, ragazzi” ha detto Maiello rivolgendosi direttamente ai giocatori della Libertas Stanazzo “perché nei vostri occhi vedo quel ragazzo che era lì, dove siete seduti voi, che pensava che fosse tutto finito e che poi è rinato attraverso un pallone. Sono rinato grazie all’amore per il calcio e vi chiedo di mettercela tutta, perché ce la potete fare”.

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, anche i giocatori della Libertas Stanazzo hanno voluto lanciare un messaggio all’esterno, affidandone la lettura al capitano della squadra.

Di seguito il messaggio.

“Oggi non vogliamo parlare di gol, di classifiche o di vittorie, ma vogliamo parlare come giocatori e come uomini della Libertas Stanazzo. Sentiamo il dovere di fermarci e metterci la faccia. La violenza contro le donne è una sconfitta per tutta la nostra comunità e nessuno può permettersi di voltarsi dall’altra parte. Vogliamo essere parte del cambiamento, partendo dai piccoli gesti quotidiani, dalle parole che usiamo negli spogliatoi e dal rispetto che portiamo nelle nostre case. Siamo vicini a chi soffre, a chi lotta e a chi ha trovato il coraggio di chiedere aiuto: non siete sole. È nostro dovere combattere il silenzio attraverso gesti, parole, fatti, denunce, ma soprattutto attraverso il rispetto, impedendo che vengano considerati normali comportamenti e pregiudizi. La violenza sulle donne non è solo fisica, ma anche verbale, perché è proprio dalle parole, dai piccoli gesti e dalle piccole umiliazioni che inizia la violenza. Normalizzare questi atteggiamenti significa rafforzarla e noi vogliamo combatterla. In questo cammino vogliamo dire un grazie sincero alla nostra direttrice, agli educatori, alla Polizia penitenziaria, al comandante e al mister, che ci hanno scelto e dato il privilegio di far parte di questa squadra e di questo progetto all’interno dell’istituto. È un percorso che ci fa crescere e che sentiamo come una responsabilità. Ci impegneremo ogni giorno per essere un esempio positivo per gli altri, dentro e fuori dal carcere”.