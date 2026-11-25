Ãˆ nato nel 1951 per il desiderio di dare vita a un punto di riferimento per gli atleti del territorio: il sodalizio Frecce Azzurre Sambuceto non ha mai smesso di crescere, diventando simbolo di impegno e amore per il ciclismo da piÃ¹ di sette decenni con i protagonisti del pedale di ieri e oggi.

Costituitosi in associazione sotto la guida del pioniere ed ex professionista Leontino Del Gallo, Ã¨ la societÃ piÃ¹ longeva nel ciclismo giovanile abruzzese.

Le Frecce Azzurre Sambuceto, che hanno concluso la stagione con unâ€™applauditissima festa di fine anno a San Giovanni Teatino, presso la Fazenda San Paolo, hanno celebrato il traguardo dei 75 anni di attivitÃ . A fare gli onori di casa sono stati il presidente Nicola Ciccarelli, il vicepresidente Giuseppe Catena, il direttore sportivo Giuseppe Ciccarelli e la presidentessa onoraria Rosanna Del Gallo. Spinto da una passione genuina, il resto dello staff Ã¨ composto dai consiglieri Gianluca Massa, Gianni Di Stefano, Andrea Valentini, Bruno Palumbo, Pasquale Del Colombo, Elvio Di Scipio, Nicola Diodato, Fernando Il Grande, Sandro Dâ€™Anastasio, Marina Ciccarelli e Nando Pantalone.

In tanti hanno vestito la classica casacca sociale con i colori azzurro e bianco: tra questi Biagio Dâ€™Arcangelo, ex corridore e storico organizzatore della Casalincontrada â€“ Blockhaus, venuto a mancare il 3 novembre scorso, che ha militato nella societÃ sambucetese tra i dilettanti.

Ma non vive solo di ricordi: ogni estate Ã¨ infatti lâ€™anima del Trofeo Frecce Azzurre Sambuceto, appuntamento fisso che anima la frazione di San Giovanni Teatino e tiene vivo il legame con il territorio.

Allâ€™evento hanno preso parte le autoritÃ del Comune di San Giovanni Teatino, con il sindaco Giorgio Di Clemente e lâ€™assessore Paolo Cacciagrano, unitamente al consigliere della Regione Abruzzo Luciano Marinacci e a Maurizia Corradetti, referente del settore giovanile regionale FCI Abruzzo e componente del settore nazionale FCI.

Ospite dâ€™onore della festa Ã¨ stato lâ€™ex campione del mondo dilettanti 1968, il marsicano Vittorio Marcelli, che si Ã¨ complimentato con i dirigenti ma anche con i giovani atleti che hanno chiuso lâ€™annata 2026 tra corse su strada e nel fuoristrada: Francesco Rocchio (G2), Ludovico Di Domenica (G3), Silvio Salerni, Davide Torto, Andrea Aceto, Asia Marinucci (G6), Stefano Aceto (Allievi) e Samuele Aceto (Juniores).