Il calcio regionale scende in campo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre. Anche quest’anno la LND Abruzzo ha invitato tutte le società calcistiche abruzzesi ad aderire alla campagna di sensibilizzazione nei due turni di campionato a ridosso della ricorrenza, quello del 22 novembre e quello del 29 novembre, compresi anticipi e posticipi.

Le società sono state invitate a far accompagnare in campo da tre bambine i capitani o le capitane delle due squadre, insieme all’arbitro o all’arbitra. Al momento dell’allineamento, prima del fischio d’inizio, viene letto l’appello della Lega Nazionale Dilettanti. Negli impianti senza amplificazione, la lettura sarà affidata ai capitani o alle capitane.

Questo il messaggio: “In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Lega Nazionale Dilettanti sostiene il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking, invitando tutti a fare la propria parte. Non restate indifferenti: riconoscere i segnali e offrire sostegno a chi ne ha bisogno può fare la differenza.”

Il calcio regionale partecipa con convinzione alla campagna di sensibilizzazione per ribadire il proprio impegno contro ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti delle donne e far conoscere il 1522, il numero nazionale antiviolenza e stalking. Il servizio è gratuito e attivo 24 ore su 24. Le operatrici specializzate rispondono a chi cerca aiuto o un consiglio, anche via chat sul sito 1522.eu.