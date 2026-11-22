Il Centro Universitario Sportivo dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” (CUS UdA) amplia la propria offerta formativa e sportiva inaugurando il suo primo corso ufficiale di Powerlifting.

L’iniziativa nasce per rispondere al crescente interesse verso questa disciplina e si rivolge ad un pubblico trasversale: il corso è infatti aperto sia agli studenti universitari che agli utenti esterni, ed è strutturato per accogliere sia gli atleti agonisti che i semplici amatori desiderosi di avvicinarsi alla disciplina o migliorare la propria tecnica di sollevamento.

A sottolineare l’importanza di questo nuovo traguardo per il centro sportivo è il Presidente del CUS UdA, Claudio Barjami: “È il primo corso CUS legato a questa disciplina, fortemente voluto da me e dal vicepresidente Francesco De Flaviis, visti non solo i risultati e le medaglie riportate nella precedente stagione agonistica, ma anche per la professionalità e il valore dei nostri due istruttori Raffaello Giammichele e Matteo Casciani, che ringrazio e a cui auguro un buon lavoro”.

Per permettere a tutti gli interessati di conoscere la disciplina e lo staff tecnico, il CUS UdA organizza una prima settimana di prova gratuita a partire da lunedì 23 novembre, nella fascia oraria dalle 18:30 alle 20:00. Successivamente, una volta completata la definizione e l’organizzazione dei gruppi di allenamento, l’orario delle sessioni sarà esteso fino alle ore 21:00.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e partecipazione, è possibile contattare la segreteria del CUS UdA o consultare i canali social ufficiali.