Chiara Dâ€™Isidoro conquista lâ€™oro ai Campionati Italiani Under 15 di pugilato

Chiara Dâ€™Isidoro, giovane atleta della Pugilistica Dâ€™Abruzzo, ha conquistato la medaglia dâ€™oro ai Campionati Italiani Under 15 disputati a Foggia, portando in Abruzzo un importante titolo tricolore.
Un successo costruito con impegno, determinazione e disciplina, grazie anche al prezioso lavoro del tecnico Simone Di Marco, che ha accompagnato Chiara in questo percorso di crescita sportiva.
Il CONI Abruzzo rivolge le piÃ¹ sincere congratulazioni alla giovane campionessa, al suo allenatore e alla Pugilistica Dâ€™Abruzzo per questo straordinario risultato.
Una vittoria che rende orgoglioso lâ€™intero movimento sportivo regionale e conferma la qualitÃ del lavoro svolto dalle societÃ e dai tecnici nella valorizzazione dei giovani talenti.