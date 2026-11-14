Tenaglia Altino Avastese Volley, al PalaBCC contro Altamura per voltare pagina

Dopo la trasferta di Busto Arsizio, dalla quale sono arrivati segnali incoraggianti ma nessun punto in classifica, la Tenaglia Altino Avastese Volley torna davanti al proprio pubblico per l'anticipo dell'ottava giornata di Serie A2 Femminile. Al PalaBCC di Vasto arriva la Panbiscò Leonessa Altamura, in una sfida che mette in palio punti importanti per entrambe le formazioni.

L’avvio di stagione delle ragazze di coach Tortorici è stato decisamente in salita, con una serie di risultati negativi che hanno complicato il cammino delle abruzzesi. Eppure, nonostante le difficoltà, la squadra ha mostrato in più occasioni di poter esprimere una pallavolo competitiva, riuscendo a mettere in difficoltà anche avversarie di alto livello. Quello che continua a mancare è la continuità, elemento indispensabile per trasformare le buone prestazioni in punti concreti.

La sfida contro Altamura rappresenta quindi un’occasione importante per provare a invertire la rotta e cominciare a risalire una classifica che vede attualmente Ferrara e compagne nelle ultime posizioni. Dall’altra parte della rete ci sarà una formazione pugliese intenzionata a difendere il proprio vantaggio, costruito anche grazie a due vittorie da tre punti nelle precedenti giornate.

Le due squadre si conoscono già: ma questa volta lo scenario sarà inevitabilmente diverso. In palio non ci saranno indicazioni utili per la preparazione, ma punti pesanti per il percorso in campionato. A guidare la formazione pugliese sarà coach Dell’Anna, volto ben conosciuto nell’ambiente rossoblù, avendo vestito i colori della società per tre stagioni consecutive, dal 2022 al 2025: due in Serie B1, culminate con la conquista della promozione, e una in Serie A2.

A raccontare le sensazioni del gruppo alla vigilia è Camilla Lupoli, palleggiatrice della Tenaglia Altino Avastese Volley, che sottolinea la volontà della squadra di ripartire dal lavoro svolto e dalle indicazioni positive emerse nelle ultime gare:

«Sicuramente abbiamo avuto un inizio di campionato non semplice, affrontando squadre molto forti, ma penso che queste partite ci abbiano fatto capire che possiamo giocarcela con tutte. In alcuni momenti siamo riuscite a esprimere davvero un bel gioco, mentre in altri ci è mancata un po’ di continuità, ed è proprio su questo che stiamo cercando di lavorare. Credo che ogni partita, anche quelle più difficili, ci abbia lasciato qualcosa di positivo. Adesso abbiamo tanta voglia di dimostrare quello che valiamo e soprattutto di iniziare a raccogliere qualche soddisfazione in più. Sappiamo che non sarà facile e che non dobbiamo sottovalutare nessuno, ma penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare bene.

Con Altamura ci siamo già incontrate diverse volte durante il precampionato, quindi sicuramente abbiamo avuto modo di conoscerle un po’, anche se sappiamo che le partite di campionato sono tutta un’altra cosa. Personalmente penso che la cosa più importante sia concentrarci su noi stesse, su quello che sappiamo fare e su quello che stiamo costruendo insieme come squadra. Arriviamo a questa partita con tanta voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Credo che sarà fondamentale entrare in campo con la giusta grinta, aiutarci nei momenti di difficoltà e soprattutto riuscire a mantenere la concentrazione per tutta la partita. Abbiamo voglia di dimostrare che il lavoro che facciamo ogni giorno in palestra può fare la differenza».

Le parole di Lupoli raccontano un gruppo che, nonostante le difficoltà incontrate, non ha intenzione di arrendersi. Ora servirà dare concretezza alle proprie qualità, ritrovare fiducia e affrontare ogni scambio con la determinazione necessaria. Il campionato è ancora lungo, ma per la Tenaglia Altino Avastese Volley è importante cominciare a raccogliere quanto seminato in palestra.

Il ritorno al PalaBCC rappresenta anche l’occasione per ritrovare la spinta del pubblico di casa, chiamato ancora una volta a sostenere le ragazze in una partita che può rappresentare un passaggio importante per il prosieguo della stagione.

Tenaglia Altino Avastese Volley – Panbiscò Leonessa Altamura

Sabato 14 Novembre ore 17:00

PalaBCC, Vasto