Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, sport e spettacolo con 2.600 atleti lungo la Via Verde

Festa grande alla Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, dove l'entusiasmo di tornare a percorrere la ciclopedonale Via Verde tra Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia era palpabile tra gli organizzatori e i partecipanti, per una quarta edizione che ha assegnato i titoli tricolori individuali e di società master di mezza maratona sotto l'egida della FIDAL.

È stato un successo al di sopra di ogni più rosea aspettativa, che ha ripagato lo sforzo congiunto del sodalizio Podisti Frentani e della BCC Abruzzi e Molise, nel rispetto di una tradizione sempre più viva e dai numeri crescenti. Anche in questa occasione si è registrato uno strepitoso successo di partecipazione con 2.611 atleti al via (mille in più rispetto a un anno fa). A questo dato si aggiunge l'indotto generato sul territorio: nel fine settimana gli hotel e i bed&breakfast sono stati pieni da Francavilla al Mare fino a Vasto, con evidenti benefici per l'intera economia locale.

A far da cornice alla manifestazione è stata una splendida giornata soleggiata, dopo la pioggia caduta copiosamente la sera precedente, con una temperatura di 20 gradi e un vento a favore lungo il tracciato verso sud.

Le fasi antecedenti la partenza, con il via dato dal porto di Ortona all'altezza del Lido Saraceni, sono state accompagnate dall'esecuzione dell'Inno di Mameli, con il coro della maestra Manuela Francia. A seguire le note del poema sinfonico "Così parlò Zarathustra" di Richard Strauss, che hanno scandito il conto alla rovescia verso la partenza, avvenuta puntuale alle 9:00, in presenza di Orlando Pizzolato, due volte vincitore della Maratona di New York, che ha seguito da vicino un gruppo di podisti lungo il tracciato.

Il lungo serpentone di atleti pareva non finire mai, con migliaia di magliette colorate a invadere la Via Verde in un clima di festa con la ciclopedonale chiusa per ciclisti e pedoni fino al traguardo posto a Fossacesia Marina.

Sul piano strettamente agonistico, la firma sulla vittoria assoluta al maschile in 1.07’09” ha portato il nome di Stefano Massimi. L'atleta ascolano, alla sua prima partecipazione, ha firmato un autentico dominio della sua società di appartenenza, l'Atletica Vomano di Morro d'Oro, dove ha condiviso la gioia con il compagno di colori Lorenzo Dell'Orefice, atleta di Perano già vincitore di questa corsa nel 2024 e nel 2025. A completare il podio Michele Prova (Saroli Club Srl SSD), con Nunzio Gabriele (Mistercamp Castelfrentano) e Ismail Adim (Caivano Runners) rispettivamente in quarta e quinta posizione.

“È stata una gara bellissima. Complimenti agli organizzatori, che meriterebbero anche loro una maglia tricolore per quello che sono riusciti a realizzare in un luogo da favola”, ha detto Massimi.

La vincitrice della gara femminile arriva da Lecco: Laura Nardo, in forza alla compagine emiliano-romagnola dell'Atletica 85 Faenza. Anche lei alla sua prima partecipazione, Nardo ha chiuso vittoriosa in 1.17'20", firmando il suo miglior tempo personale sulla mezza maratona. Seconda posizione per Federica Cerutti (Atletica Casone), terza la miglior abruzzese Melissa Palanza, di Rosciano, atleta della Let's Run for Solidarity, quarta Francesca Durante e quinta Cristina Ballabio, entrambe dell'Atletica Casone.

Di pregevole fattura la medaglia celebrativa realizzata dai ragazzi del Liceo Artistico Palizzi di Lanciano, a gratificare tutti i finisher per la fatica sostenuta.

“Sono luoghi incantevoli, non c'ero mai stata prima. Qui ho trovato la carica giusta per ottenere la vittoria e non vedo l'ora di tornarci, sia da atleta sia da turista”, ha aggiunto Nardo.

Sono stati assegnati ufficialmente 21 titoli italiani individuali tra uomini e donne. Per le società ad aggiudicarsi l’alloro tricolore la compagine pugliese Daunia Running al maschile e quella emiliano-romagnola dell'Atletica Casone Noceto al femminile, tenendo conto del rendimento individuale in ogni categoria. Sul podio femminile di questa graduatoria è salita al terzo posto la miglior società abruzzese, Runners Chieti.

Ad essere premiata anche l'altra compagine pugliese dell'Atletica Pro Canosa, per aver tagliato il traguardo con il maggior numero di atleti, 49. Seconda società classificata per numero di arrivati (48) il Gruppo Podistico Il Crampo di Lanciano.

Una modalità "gara nella gara" anche per i podisti forensi, con l'assegnazione del Trofeo Avvocati Run a Michele Di Stefano (SS Lazio Atletica Leggera) e a Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo). Analogo riconoscimento per i dipendenti della BCC, con il premio speciale Trofeo BCC al primo arrivato Emiliano Carloni (Atletica La Sbarra Roma) e alla prima Giada Riccetti (Gruppo Podistico Avis Val Vibrata).

Non sono mancati i saluti istituzionali dei sindaci di Ortona (Angelo Di Nardo), San Vito Chietino (Emiliano Bozzelli), Rocca San Giovanni (Fabio Caravaggio) e Fossacesia (Enrico Di Giuseppantonio). Per la FIDAL erano presenti il consigliere federale con delega al settore master Matteo Redolfi e il presidente del comitato regionale abruzzese Massimo Pompei. A portare il saluto Antonio Codagnone (presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano) e per la BCC Abruzzi e Molise il presidente Vincenzo Pachioli e il direttore Fabrizio Di Marco.

Tanta festa durante le premiazioni, condotte dagli speaker Roberto Paoletti e Mimmo Spadano, accompagnate dalle esilaranti gag del comico-cabarettista Vincenzo Olivieri, con i fuochi d'artificio a sorpresa a chiudere in allegria la giornata.