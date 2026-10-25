36Â° campionato italiano di surf casting, secondo posto per Vincenzo Di Tonto

Un risultato che porta in alto il nome dellâ€™asd Muttley Team e premia il lavoro di una realtÃ sportiva che investe nella pesca agonistica. Vincenzo Di Tonto conquista uno straordinario secondo posto al 36Â° Campionato Italiano Individuale di Surf Casting, conclusosi il 24 ottobre sulle spiagge salentine. Un piazzamento di assoluto prestigio, ottenuto in una delle competizioni piÃ¹ importanti del calendario nazionale, che vale per Di Tonto anche lâ€™accesso al Club Azzurro, traguardo ambito da ogni atleta che pratica questa specialitÃ . La prestazione di Vincenzo Di Tonto rappresenta una grande soddisfazione personale e societaria. Il surf casting richiede preparazione tecnica, capacitÃ di leggere le condizioni del mare, esperienza e luciditÃ nelle scelte di gara. QualitÃ che Di Tonto ha saputo mettere in campo per conquistare il secondo gradino del podio italiano.

Il risultato assume un significato ancora maggiore per lâ€™asd Muttley Team, che vede uno dei suoi rappresentanti raggiungere un traguardo di rilievo nazionale e ottenere lâ€™accesso al Club Azzurro. La festa in casa Muttley Team Ã¨ doppia. Anche Santino Stinziani, atleta della stessa associazione, ha centrato lâ€™accesso al Club Azzurro. Due qualificazioni che rappresentano un motivo dâ€™orgoglio per la societÃ e valorizzano il lavoro svolto dai suoi atleti. Un risultato che va oltre il singolo piazzamento e sottolinea lâ€™importanza della passione, della dedizione e della continuitÃ dellâ€™impegno agonistico.

Il presidente dellâ€™ASD Muttley Team, Alberto Bomba, esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti dai propri atleti e ricorda anche lâ€™impegno dellâ€™associazione nella promozione della pesca sportiva sul territorio. Â«Il secondo posto di Vincenzo Di Tonto e la qualificazione di Santino Stinziani al Club Azzurro sono risultati che ci riempiono dâ€™orgoglio. Premiano lâ€™impegno degli atleti e il lavoro di tutta la nostra associazione. Negli ultimi anni, lâ€™ASD Muttley Team ha contribuito a portare sulla costa abruzzese un Mondiale di surf casting e, questâ€™anno, anche lâ€™evento Eccellenza Nord, sempre dedicato a questa disciplina. Sono traguardi importanti per il nostro territorio e per tutto il movimento della pesca sportiva. A Vincenzo e Santino vanno i complimenti miei e di tutta la societÃ , con lâ€™augurio di raggiungere nuovi successiÂ».

Vincenzo Di Tonto Ã¨ anche titolare, insieme al fratello Francesco, di tre negozi di articoli per la pesca a marchio Fishermen Bros. Lâ€™asd Muttley Team ringrazia per il sostegno Colmic S.p.A. e Fishermen Bros, sponsor che affiancano la societÃ nel suo percorso sportivo. Il bilancio del Campionato Italiano Ã¨ particolarmente positivo per lâ€™asd Muttley Team: Vincenzo Di Tonto conquista il titolo di vicecampione italiano e, insieme a Santino Stinziani, raggiunge il prestigioso traguardo del Club Azzurro.

Un doppio risultato che premia gli atleti e la societÃ , confermando il valore di un gruppo che affronta le competizioni nazionali con passione, impegno e ambizione. Lâ€™argento di Di Tonto e la qualificazione di Stinziani rappresentano una grande soddisfazione per tutta lâ€™ASD Muttley Team, pronta a guardare ai prossimi appuntamenti agonistici con rinnovato entusiasmo.