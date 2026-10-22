Calciobalilla protagonista a Montesilvano: al via il Campionato italiano a squadre

La Città di Montesilvano si prepara a diventare la capitale italiana del calciobalilla. Da giovedì 22 a domenica 25 ottobre, il palazzetto dello sport “Corrado Roma” aprirà le sue porte a uno degli appuntamenti più attesi del calendario agonistico della FIGeST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali il Campionato italiano a squadre di calciobalilla.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Licb – Lega Italiana Calciobalilla, è patrocinata dal Coni, dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo e dal Comune di Montesilvano.

Saranno oltre 300 gli atleti provenienti da ogni angolo d’Italia, pronti a contendersi il titolo tricolore suddivisi in più di 50 squadre. Le gare vedranno protagonisti i migliori interpreti della disciplina articolati in cinque categorie di alto livello: Serie A, Serie B, Serie C, Donne e Veterani. Grande novità di questa edizione sarà l’introduzione del nuovo format di gara “4 + 1 riserva”, pensato per rendere le sfide a squadre ancora più dinamiche e avvincenti.

Il denso programma di eventi prenderà il via giovedì 22 ottobre con l’esclusivo momento d’apertura “Partner & Istituzioni“: il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, insieme al vicesindaco e assessore allo Sport, Alessandro Pompei, alla Giunta e al Consiglio comunale, scenderà in campo su di un maxi biliardino da 11 contro 11 per sfidare i rappresentanti delle forze dell’ordine e dei partner ufficiali dell’evento.

Si proseguirà venerdì 23 ottobre, dalle ore 20:30, con la gara aggiuntiva “Doppio con Amatore” / Torneo specialità Itsf che verrà disputata secondo le regole della International Table Soccer Federation, l’organismo internazionale con cui FIGeST collabora per la promozione globale e la regolamentazione agonistica della disciplina.

Il cuore del campionato batterà sabato 24 ottobre: alle ore 9 si terrà la presentazione ufficiale delle squadre, seguita alle ore 10 dall’avvio di tutti i gironi di qualificazione per le diverse serie.

Domenica 25 ottobre la giornata decisiva vedrà lo svolgimento dei tabelloni finali a eliminazione diretta, fino al culmine previsto per le ore 19 con la cerimonia ufficiale di premiazione e l’incoronazione dei Campioni d’Italia 2026.

“Il calciobalilla rappresenta una delle discipline simbolo della nostra Federazione, capace di coniugare memoria storica, aggregazione popolare e un livello agonistico straordinario – sottolinea il presidente del Dipartimento calciobalilla, Nicola Colacicco –. Vedere oltre 300 atleti e più di 50 formazioni disputare questo Campionato Italiano a Montesilvano dimostra la grande vitalità di uno sport che sa rinnovarsi e coinvolgere giovani, donne e appassionati di ogni età. Un sentito ringraziamento va alla Lega Italiana Calciobalilla, alle istituzioni abruzzesi e al Comune di Montesilvano per la calorosa accoglienza e l’impeccabile supporto organizzativo”.

Le iscrizioni e tutti i dettagli tecnici dell’evento sono consultabili sul portale ufficiale www.figestcalciobalilla.it.