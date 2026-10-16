'StraLanciano', edizione da incorniciare

Con la sua impeccabile organizzazione, il Gruppo Podistico Il Crampo ha portato brillantemente in porto la 45ª edizione della StraLanciano, che ha avuto nel parco Villa delle Rose il fulcro generale della manifestazione, inserita nel calendario del Corrilabruzzo UISP e tra gli appuntamenti sportivi più rappresentativi della città frentana.

Due le opzioni proposte: la gara competitiva di 15 chilometri (2 giri totali di un circuito cittadino) e la passeggiata non competitiva di 7,5 chilometri, per chi voleva un approccio rilassato; il tutto senza dimenticare le gare giovanili disputate il sabato pomeriggio antecedente alla gara degli adulti.

Per la terza volta in carriera, Domenico Campitelli si è aggiudicato il successo, condividendo una splendida doppietta targata Mistercamp Castelfrentano con il compagno di squadra Alessio Bisogno, a sua volta giunto al secondo posto con un gap di 1’32”, mentre la terza piazza è stata occupata da Giampiero Carosella dell’Asd Vini Fantini.

Primo posto solitario al femminile per la vincitrice Sara Di Prinzio della Runners Chieti; dietro di lei Melissa Lupone (Tocco Runner) e Mariana Mitrofanschi (Atletica Val Tavo).

Tra le società più numerose premiate, la Podisti Frentani, la Tribù Run Lanciano e l’Asd I Lupi d’Abruzzo.

Questa manifestazione rappresenta il degno epilogo di una giornata all’insegna dello sport, del movimento e della condivisione, dove la competizione ha saputo convivere con i momenti dedicati alla tutela della salute.

Credit fotografico e video dei momenti salienti a cura di Passione Corsa Mario Bomba a questo link https://www.youtube.com/watch?v=paqfG5Q6wy8