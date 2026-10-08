"Archi Trail – Memorial Mario e Claudio Massa", buona la prima

Si è svolta domenica scorsa ad Archi, in provincia di Chieti, la prima edizione di Archi Trail – Memorial Mario e Claudio Massa, evento organizzato dall’Asd Tribù Run Lanciano, con il patrocinio del Comune di Archi e la collaborazione della Pro Loco Archi.

Sono stati 165 i partecipanti che si sono divisi tra la gara competitiva, lungo un percorso di 9 chilometri con un dislivello di circa 400 metri, e una passeggiata più tranquilla pensata per i non agonisti. Il tracciato, interamente su terreno sterrato, è stato disegnato da Mirco Di Carlantonio, con la collaborazione di Massimo Troilo e del consigliere comunale Gianpaolo Rosati, per ospitare la competizione ma anche per valorizzare e mostrare le bellezze del territorio.

“Ho fortemente voluto questo evento fin dal primo momento e vedere una risposta così entusiasta mi riempie di gioia – ha dichiarato il sindaco di Archi, Nicola De Laurentis -.Il successo di questa prima edizione è la dimostrazione di come lo sport possa diventare uno straordinario veicolo di aggregazione e promozione della nostra terra. Siamo solo al punto di partenza. L'ottima riuscita della prima edizione ci dà la certezza che questo appuntamento sia destinato a crescere anno dopo anno, diventando un punto di riferimento fisso nel nostro calendario. L'appuntamento è ufficialmente lanciato: ci vediamo ogni anno ad Archi, il 4 ottobre, per il nostro trail!»

Sul fronte agonistico, la classifica maschile ha visto la vittoria di Pardo La Serra, seguito da Andrea Paradisi (secondo) e Nicola Caffi (terzo). Nella categoria femminile si è imposta Mariana Mitrofanschi, seguita al secondo posto da Daniela Romilio e da Luisella Masciangelo al terzo.

Durante la gara, inserita nei circuiti Corrimaster e Corrilabruzzo ed omologata Fidal e Opes, sono stati ricordati Mario e Claudio Massa, rispettivamente figlio e marito di Elisa Porreca, che ha voluto onorarne la memoria attraverso questa iniziativa.

“Siamo soddisfatti di questa prima edizione – commenta il presidente di Tribù Run Lanciano, Luigi Russo – perché siamo riusciti a portare lo sport ad Archi valorizzando al tempo stesso il territorio e creando una giornata di condivisione. Ringrazio il Comune, la Pro Loco, tutti i volontari, gli sponsor e le società che hanno partecipato. Questo risultato ci incoraggia a guardare già al futuro”.