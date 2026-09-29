Campionato Italiano Windsurfer 2026, sul podio l'abruzzese Luca Del Gatto

Luca Del Gatto, 16 anni, del team Surfing Sport Pescara, è il nuovo Campione Italiano categoria leggeri Youth (Under 19) classe Windsurfer e secondo assoluto dopo quattro giornate di regate ad Olbia, in Sardegna, dove si è appena concluso il Campionato Italiano Windsurfer 2026.

E’ giunto terzo, categoria Youth, Leonardo Di Francesco, l’altro giovane abruzzese della Surfing Sport Pescara diretta dall’istruttore federale Andrea Papa, mentre Vittorio Blardi dello stesso team ha agguantato il secondo posto nella categoria Medio Leggeri alle spalle del campione sardo Alessandro Torzoni ma in compenso ha vinto nella specialità Slalom dove Del Gatto è giunto secondo.

L’altro atleta abruzzese del SS Pescara Andrea Gratani si piazza ottavo nella flotta Medio Pesanti ma conquista il primo posto nella specialità Slalom stessa flotta. Un grande terzo posto per lo stesso Andrea Papa divisione Legend Medio Pesanti e un undicesimo assoluto per Massimo Del Gatto, papà di Luca, divisione Leggeri.

Su 150 atleti provenienti non solo dall’Italia ma anche da altre regioni del mondo (il Campionato era anche Open World Cup) ben otto velisti sono arrivati dalla Fiv IX Zona Abruzzo e Molise: sei da Surfing Sport Pescara e due dal Circolo Ventoforte, sempre di Pescara, ossia Riccardo Di Bartolomeo e Andrea Straccialini.

Andrea Papa, direttore ed istruttore della Surfing Sport Pescara: “Sono stati quattro giorni di regate impegnative e di respiro mondiale, con vento tra i 10 e i 18 nodi, e i nostri atleti hanno dato il meglio. Il segreto del successo della classe dei windsurfer è la vela senza effetti speciali ma ugualmente altamente competitiva. Niente carbonio, niente foiling ma solo una tavola, una vela, il vento e tanta voglia di regatare. E’ una classe storica sempre più in crescita e in questa edizione è emerso ancora di più il mix generazionale: accanto a numerose vecchie glorie della tavola a vela hanno gareggiato tante giovani nuove leve in un’atmosfera che ha unito esperienza e freschezza”.



