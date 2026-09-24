Grandi numeri per la Granfondo Mtb Parco Nazionale dâ€™Abruzzo

Si sono spenti i riflettori sulla dodicesima edizione della Granfondo Mtb Parco Nazionale dâ€™Abruzzo, in cui i veri protagonisti sono stati circa 250 appassionati delle ruote grasse, aderenti al circuito Abruzzo Mtb Cup, alle battute conclusive di questo 2026 in attesa del gran finale a Collarmele, in programma il 27 settembre con â€œI Sentieri dei Lupiâ€œ.

Inserita anche nel circuito Race Cup Centro Italia Mtb, la manifestazione promossa dalla Pescasseroli Bike ha avuto come cornice un ambiente naturale di grande suggestione. Tra i punti piÃ¹ apprezzati dai bikers la salita in pavÃ© che portava alla piazza di Opi, un passaggio che richiama alla mente la celebre Parigi-Roubaix, insieme alle rampe di Cecetta e del Santuario di Monte Tranquillo, culmine del tracciato a 1.600 metri di altitudine. Il percorso ha inoltre regalato ai partecipanti il privilegio di pedalare in uno scenario di rara bellezza, come la faggeta vetusta di Forca Dâ€™Acero.

Tra i protagonisti in ambito maschile Pasquale Di Lorenzo (Rokka Bike) che ha prevalso nettamente davanti a Davide Giorgini (Bike Therapy), Martino Ranalli (OQC Bike Team), Luca Alfano (25Orari) e Matteo Polverini (Center Bike).

In campo femminile, Mara Parisi (Bike & Sport Team) e Beatrice Sacchetti (Cycling Bro) hanno lottato con grande determinazione, giungendo rispettivamente al primo e al secondo posto come uniche protagoniste a raggiungere il traguardo.

Un ruolo fondamentale Ã¨ stato ricoperto dai tanti volontari presenti sul percorso e dalla Croce Rossa Italiana, il cui impegno Ã¨ stato apprezzatissimo dai bikers arrivati non solo da tutto lâ€™Abruzzo, ma anche dal Centro Italia e da alcune zone del Sud Italia.

A questo link le classifiche su Cronotag https://www.cronotag.it/index.php/eventi/gran-fondo-mtb-parco-nazionale-dabruzzo/2026-09-20-08-00

A breve sarÃ disponibile il servizio di Ultimo Km Ciclismo Abruzzo con il commento di Marco Romani su questo canale Youtube https://www.youtube.com/@marcoromaniciclismo

Le immagini della partenza dalla pagina Facebook Federciclismo Abruzzo https://www.facebook.com/share/v/1ECVYy2ex9/