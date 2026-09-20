In pista a Lanciano per il 'Roller Day'

Il sodalizio Wildlife School Lanciano chiama a raccolta tutti gli appassionati e praticanti degli sport rotellistici: domenica 20 settembre, presso la pista di pattinaggio del Parco Villa delle Rose, andrÃ in scena lâ€™evento Roller Day.

Dalle 17:00 alle 20:00, sarÃ un pomeriggio allâ€™insegna di esibizioni, prova pattini gratuita e gadget per tutti i partecipanti, celebrando i valori fondamentali dello sport: amicizia, divertimento e inclusione. Inserita nellâ€™ambito della manifestazione a carattere nazionale promossa da tre anni dalla Federazione Skate Italia per diffondere la pratica del pattinaggio nelle piazze di tutta la penisola, lâ€™iniziativa si avvale della vicinanza del Comune di Lanciano e della Regione Abruzzo.