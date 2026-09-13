Trofeo Matteotti: una classica dal respiro internazionale con l'entusiasmo dei più piccoli alla vigilia della 78^ edizione

Dal 1945 ad oggi è diventato uno degli appuntamenti sportivi più iconici non solo per l'Abruzzo, ma per l'intero panorama ciclistico nazionale ed internazionale: è il Trofeo Matteotti in programma domenica 13 settembre tra Pescara e Montesilvano. La corsa, organizzata dall’Unione Ciclistica Fernando Perna del presidente Stefano Giuliani, rientra nel calendario della Coppa Italia delle Regioni a cura della Lega del Ciclismo Professionistico.

La 78^edizione è stata preceduta da un'entusiasmante anteprima dedicata ai più piccoli intitolata "Aspettando il Matteotti". In piazza della Rinascita, a Pescara, grazie alla sinergia con la Polizia Stradale per promuovere la cultura della sicurezza, i bambini delle società Asd Moreno Di Biase, Abruzzo Cycling Team, Sangro Bike, Amici della Bici Junior e Frecce Azzurre Sambuceto si sono cimentati in una gimkana tra gli applausi del pubblico. Madrina d’eccezione la showgirl Justine Mattera, nota appassionata delle due ruote. Ad arricchire la giornata sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’assessore allo Sport Patrizia Martelli e del vice presidente del comitato regionale FCI Abruzzo Maurizio Formichetti.

L'iniziativa giovanile ha fatto da apripista all'attesa per l’edizione 2026 che vanta un parterre di assoluto rilievo con 154 corridori iscritti in rappresentanza di 22 formazioni. Tra i team ai nastri di partenza spiccano ben otto squadre UCI WorldTour: la UAE Team Emirates con Jan Christen e Benoît Cosnefroy (vincitore della recente Coppa Sabatini), la Red Bull - BORA - hansgrohe con Jai Hindley (vincitore del Giro d'Italia 2022), Florian Lipowitz (terzo al Tour de France nel 2025) e Aleksandr Vlasov, la XDS Astana Team con Davide Ballerini (vincitore del Matteotti nel 2018), Christian Scaroni e Simone Velasco (secondo al Matteotti nel 2023), la Bahrain Victorious con Damiano Caruso, Antonio Tiberi e Matej Mohorič (vincitore della Milano-Sanremo nel 2022), la Groupama - FDJ guidata dal campione nazionale francese Romain Grégoire, oltre a Uno-X Mobility, Team Jayco AlUla e Movistar Team. A completare lo schieramento ci saranno dieci formazioni Professional (TotalEnergies, Caja Rural-Seguros RGA, Burgos-Burpellet-BH, Team Polti VisitMalta, Solution Tech NIPPO Rali, Equipo Kern Pharma, Bardiani CSF 7Saber, Euskaltel-Euskadi, MBH Bank CSB Telecom Fort e Unibet Rose Rockets) e quattro compagini UCI Continental (Team Technipes #inEmiliaRomagna, MG.Kvis Costruzioni e Ambiente, General Store - Essegibi - F.lli Curia e Vega - Vitalcare - Dynatek).

Il percorso si conferma fedele alla tradizione per un totale di 195 chilometri complessivi, articolati su 13 giri da 15 chilometri ciascuno tra Pescara e Montesilvano. Punti chiave del circuito saranno le ascese di via Tiberi (zona Basilica della Madonna dei Sette Dolori), Colle Scorrano e Bivio Montesilvano Colle. Dallo scollinamento mancheranno circa 7 chilometri per raggiungere il traguardo di piazza Duca degli Abruzzi. All’inizio dell’ultimo giro in palio al primo atleta al transito sotto l’arrivo il 'Traguardo Sicurezza’, un traguardo volante speciale introdotto dalla Lega del Ciclismo Professionistico all'interno della Coppa Italia delle Regioni per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Il punto di aggregazione dei tifosi, con i tradizionali arrosticini, sarà posizionato a Montesilvano Colle. Proprio da qui, alle 8:30 del mattino, prenderà il via la pedalata cicloturistica in ricordo dell'ex professionista Fabio Taborre, che ripercorrerà l'intero circuito prima della gara ufficiale con conclusione prevista entro le 10:30, organizzata grazie alla collaborazione tra il Comune di Montesilvano, la UISP e il sodalizio locale Team Km Zero.

ABRUZZESI IN GARA

Lorenzo Masciarelli (Pescara) della MBH Bank CSB Telecom Fort, Nicolò Pizzi (Lanciano) del Team Technipes #inemiliaromagna e Leonardo Di Santo (Opi) della MG K Vis Costruzioni e Ambiente.

CRONOPROGRAMMA 13 SETTEMBRE

- Dalle 10:45 alle 11:45 sfilata squadre partecipanti sul palco allestito in piazza della Rinascita, a seguire incolonnamento e trasferimento verso la partenza ufficiosa prevista alle 12:00.

- Alle 12:15 via agonistico della gara in piazza Duca degli Abruzzi.

- Arrivo previsto tra le 16:45 e le 17:00 circa.

- Quartier generale della manifestazione (giuria, sala stampa e controllo antidoping) ubicato presso la scuola elementare di via Gioberti.

DOVE VEDERE IN TV IL TROFEO MATTEOTTI

La corsa verrà trasmessa in diretta su Raiplay (sul web) dalle 16:00 alle 17:00, stesso orario anche per il palinsesto di Eurosport e poi replica su Raisport (canale 58 del digitale terrestre) alle 18:30.

ALBO D’ORO RECENTE

1995 Gianni Bugno

1996 Andrea Ferrigato

1997 Frank Vandenbroucke (Belgio)

1998 Francesco Casagrande

1999 Francesco Casagrande

2000 Eugeni Seniuskine

2001 Gianni Faresin

2002 Salvatore Commesso

2003 Filippo Pozzato

2004 Danilo Di Luca

2005 Ruggero Marzoli

2006 Ruslan Pidgornyy (Ucraina)

2007 Filippo Pozzato

2008 Paolo Bettini

2009 non disputato

2010 Riccardo Chiarini

2011 Oscar Gatto

2012 Pierpaolo De Negri

2013 Sèbastien Reichenbach (Svizzera)

2014 non disputato

2015 Evgenij Shaulnov (Russia)

2016 Vincenzo Albanese

2017 Sergey Shilov (Russia)

2018 Davide Ballerini

2019 Matteo Trentin

2020 Valerio Conti

2021 Matteo Trentin

2022 non disputato

2023 Sjoerd Bax (Olanda)

2024 Orluis Aular (Venezuela)

2025 Isaac Del Toro (Messico)

Credit fotografico Uliano Starinieri