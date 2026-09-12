Vela, abruzzesi sul podio ai Campionati Italiani Giovanili in Doppio a Manfredonia

Ci sono anche loro, i giovani velisti di Pescara, tra i neo campioni italiani eletti a Manfredonia dopo quattro giorni di regate nei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, uno degli eventi di punta della Federazione Italiana Vela, organizzati quest’anno dal Gargano Sailing Club. Giornate di grande sport con meteo e vento ideali hanno accompagnato le competizioni. Sono saliti sul podio in generale quattordici equipaggi nuovi campioni italiani giovanili di classe e categoria, per età e genere, su 438 velisti e veliste arrivati da tutte le regioni d’Italia per un totale di 219 equipaggi in doppio.

Per la FIV IX Zona Abruzzo e Molise c’erano 15 ragazzi del Team Svagamente di Pescara, diretto dall’istruttorie federale Mauro Di Feliciantonio che hanno portato a termine tutte le regate nelle categorie Nacra 15 e Hobie Dragoon ottenendo ottimi risultati.

In quest’ultima si sono classificati secondi assoluti, ad un passo dal titolo italiano, Filippo Trozzi e Matteo Fuschi seguiti sul terzo gradino del podio dall’equipaggio formato da Eleonora Puntillo ed Eleonora D’Onofrio che sono anche risultate prime assolute femminili.

Nella classe Nacra 15 mista under 17 secondi classificati Carlo Maria D’Amico e Alberto Dell’Atti seguiti in terza posizione da Paolo Michetti e Falvia Illuminati. Al di fuori dai podi assoluti con un pizzico di rammarico ma comunque con soddisfazione e fiducia per le prossime competizioni gli equipaggi under 19 di Ludovica Puntillo e Federico D’Alesio giunti ottavi e di Filippo Platamone e Veronica Caporale tredicesimi. Presenti con buoni risultati alla loro prima esperienza nazionale anche Edoardo Pace e Mariasole Cicchini classe Nacra 15 e Paolo Michetti e Flavia Illuminati classe Hobie Dragoon ai quali si aggiunge Sara Zito, sempre del Team Svagamente, che ha gareggiato in doppio con un timoniere sardo, Luca Marongiu, del Windsurfing Club Cagliari.

Il presidente della Federazione Italiana Vela, l’abruzzese Francesco Ettorre, ha premiato tutti i vincitori dei Campionati Giovanili 2026.

Mauro Di Feliciantonio, presidente e coach di Svagamente: “Sono soddisfatto dei miei ragazzi che hanno terminato tutte le regate, che non è poco. Le condizioni del mare erano ottime, il titolo italiano nei Dragoon è stato mancato proprio per un pelo ma torniamo a casa contenti. Non bisogna dimenticare che questi sono ragazzi sui quali vengono caricate delle aspettative man mano che raggiungono ottimi risultati e ciò può influire sul rendimento nei campionati importanti dove l’emozione è palpabile. Ora per i Nacra 15 si prospettano i Campionati Europei a fine ottobre”.



