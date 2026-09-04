Francesco Moser ospite d'onore alla presentazione del 78Â° Trofeo Matteotti

Il Trofeo Matteotti si presenta a Pescara con un ospite dâ€™onore: Francesco Moser. Il leggendario campione trentino, vincitore di tre edizioni del Matteotti (1975, 1976 e 1978), sarÃ presente sabato 5 settembre alle 10:00 presso la Sala Consiliare del Municipio per la presentazione della 78Âª edizione.

Tre vittorie che raccontano un legame speciale tra Moser e la classica abruzzese: nel 1975 con la conquista del campionato italiano, lâ€™anno successivo di nuovo vincitore con indosso la maglia tricolore e infine nel 1978 da campione del mondo in carica. Una presenza che nobilita lâ€™appuntamento organizzato dallâ€™Unione Ciclistica Fernando Perna presieduta da Stefano Giuliani, che proprio al fianco di Moser ha vissuto i suoi anni da gregario, conoscendone da vicino la grandezza.

Domenica 13 settembre, il Trofeo Matteotti accoglierÃ alcune delle migliori formazioni del ciclismo mondiale, con ben 8 squadre World Tour, 10 Professional e 4 Continental al via, confermandosi un appuntamento di prestigio capace di attirare campioni e team protagonisti delle piÃ¹ importanti competizioni internazionali.

Vi aspettiamo a Pescara sabato 5 settembre per celebrare insieme l'inizio di questa grande festa del ciclismo!

Foto dâ€™archivio (Achille Rasetta) sulle vittorie di Moser al Trofeo Matteotti