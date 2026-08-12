Il Coni Abruzzo rafforza la propria presenza sul territorio. Il presidente regionale Antonello Passacantando ha nominato Maurizio Formichetti nuovo Delegato provinciale del Coni Chieti.

â€œUna scelta â€“ si legge in una nota â€“ che valorizza una figura di grande esperienza, maturata tra istituzioni e sport. Laureato in Scienze Politiche, Formichetti ha lavorato per quasi trentâ€™anni nella Prefettura di Chieti, ricoprendo incarichi di responsabilitÃ amministrativa.

Nel mondo dello sport Ã¨ da oltre ventâ€™anni referente di RCS Sport per lâ€™Abruzzo, contribuendo allâ€™organizzazione di grandi appuntamenti ciclistici come il Giro dâ€™Italia, la Tirreno-Adriatico e, piÃ¹ recentemente, il Giro dâ€™Abruzzo. Ha inoltre ricoperto il ruolo di General Manager della Magic Basket Chieti e di Direttore Generale della squadra professionistica di ciclismo Nippo-Vini Fantini-FaizanÃ¨.

Â«A Maurizio Formichetti â€“ sottolinea il presidente regionale Passacantando â€“ rivolgo le piÃ¹ sincere congratulazioni e lâ€™augurio di buon lavoro. Sono certo che, grazie alla sua competenza, alla sua esperienza e alla profonda conoscenza del mondo sportivo, saprÃ interpretare al meglio questo importante ruolo istituzionale, rappresentando con equilibrio, passione e spirito di servizio il Coni nella provincia di ChietiÂ».

Passacantando ha rivolto inoltre un sentito ringraziamento a Massimiliano Milozzi per il lavoro svolto nel periodo di collaborazione con il Coni, augurandogli buon lavoro nel nuovo incarico di consigliere del Polo Civico e presidente della V Commissione dellâ€™Assemblea Civica di Chieti, con competenze in Turismo, Tempo libero, Sport e Cultura.

Al nuovo Delegato provinciale Maurizio Formichetti i migliori auguri di buon lavoro da parte del Coni Abruzzo!â€œ



