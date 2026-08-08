Ottimi riscontri per la Notturna a Fossacesia nel ricordo di Antonio Bucci e Renato Menna

Tanta affluenza a Fossacesia in occasione della sesta edizione della Notturna dedicata alla memoria di Antonio Bucci e Renato Menna, due figure indimenticabili del podismo abruzzese.

Bucci, podista di lungo corso ed esperto maratoneta, e Menna, anch’egli atleta e dirigente dell’Asd I Lupi d’Abruzzo, hanno lasciato un vuoto incolmabile ma la loro passione continua a vivere attraverso questa manifestazione che ormai è diventata un appuntamento fisso nel calendario estivo targato Atletica Fossacesia.

Tra il 2021 e il 2025, Renato Menna è stato il promotore instancabile di quello che inizialmente era il Memorial Bucci Runner, trasformandolo progressivamente in un evento di grande richiamo. Oggi, la Notturna porta con orgoglio il nome di entrambi, in un ideale proseguimento del loro impegno che ne perpetua il ricordo e lo spirito di dedizione, rappresentando un prezioso momento di memoria collettiva per l’intera comunità podistica abruzzese.

La manifestazione, inserita nel circuito Corrilabruzzo UISP, è stata contraddistinta da una ragguardevole partecipazione di atleti di tutte le età, distribuiti tra la prova competitiva di 10 chilometri, la non competitiva di 4 chilometri e le gare riservate ai ragazzi under 13, che hanno portato il totale dei partecipanti a toccare la soglia dei 900.

Nella gara maschile, assolo di Lorenzo Dell’Orefice: il portacolori dell’Atletica Vomano, originario della vicina Perano, ha messo la firma sulla sua terza affermazione al Memorial Bucci-Menna, fermando il cronometro a 32’32” e precedendo Gabriele Colantonio della Podistica Vasto e Francesco D’Agostino del GP Parco Alpi Apuane.

Al femminile, la palma della migliore è andata a Melissa Palanza, atleta pescarese di Rosciano in forza alla Let’s Run for Solidarity, che ha fatto sua la vittoria in 37’10”, (piazzandosi ottava assoluta in promiscuità con gli uomini), davanti a Sara Di Prinzio della Runners Chieti e ad Antonia Falasca dell’Asd Vini Fantini.

Per la classifica riservata ai gruppi più numerosi, il sodalizio Podisti Frentani, con 55 atleti al via, ha preceduto Il Crampo-Gruppo Podistico, fermo a 50, e l’Asd I Lupi d’Abruzzo, con 45 concorrenti.

A fare il pieno di elogi per la riuscitissima serata è stata l’intera giunta comunale di Fossacesia, rappresentata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dal vice sindaco Maura Sgrignuoli e dall’assessore Carlo Luciani, insieme al vice presidente vicario del CONI Abruzzo, Mauro Marrone.

“Siamo stanchi, ma incredibilmente felici ed emozionati – hanno dichiarato i membri del comitato organizzatore dell’Atletica Fossacesia –. Per noi questa edizione è stata un’impresa complessa e carica di sacrifici. Dovevamo raccogliere un’eredità importante e portare avanti questa manifestazione nel modo migliore. Per un attimo abbiamo temuto di non farcela, ma con orgoglio possiamo dire di aver mantenuto la promessa. Vedere una risposta così straordinaria da parte del pubblico e degli atleti ci ripaga di tutti gli sforzi. Il clima ideale, il periodo di festa, l’entusiasmo del nostro gruppo di lavoro e un percorso sempre più apprezzato hanno creato un mix perfetto. Volevamo che questa gara fosse una festa piena di gioia e condivisione. Da lassù Antonio e Renato ci hanno sostenuti e ci ha riempito il cuore di soddisfazione”.

L’appuntamento è già fissato per il 2027 con il 5 agosto che diventa data stabile e ricorrente per le prossime edizioni.

A cura di Passione Corsa Mario Bomba le foto e il video riassuntivo della gara a questo link https://www.facebook.com/reel/27737417732595224

Classifiche complete su TimingRun a questo link https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=720