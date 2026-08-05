Angelo Ciminelli rieletto presidente della Federazione Italiana Sport Invernali Abruzzo

Angelo Ciminelli confermato presidente della Federazione Italiana Sport Invernali comitato regionale abruzzese, la FISI CAB, per il suo quarto mandato con la significativa percentuale del 96,46 e un totale di 545 voti su 565 disponibili.

Questi i candidati consiglieri eletti.

In rappresentanza degli affiliati: Matteo Franceschi, Arturo Como, Elvio Donati, Massimo Ferella, Emidio Sciullo, Pierfrancesco Caruso, Gennarino Di Stefano.

In rappresentanza degli atleti: Francesca Carnassale, Simone Tedeschini.

In rappresentanza dei tecnici: Carlo Bianchini.

Revisore: Venturino Di Corpo.

Ciminelli è in carica dal 2014, in questa tornata era l’unico candidato e – secondo la normativa vigente – aveva bisogno del 66,67 per cento delle preferenze per poter essere confermato alla presidenza.

Missione brillantemente compiuta, quindi, al termine dell’assemblea elettiva del comitato regionale FISI di giovedì 30 luglio a L’Aquila.

“Ci sono incarichi che si ricoprono, e incarichi che si vivono con il cuore. Anni fa ho assunto la responsabilità di guidare il comitato regionale abruzzese con un obiettivo chiaro: lavorare insieme per far crescere il nostro movimento, valorizzare gli Sci Club, investire nei giovani e dare all’Abruzzo il ruolo che merita nel panorama nazionale degli sport.

I risultati raggiunti sono anche e soprattutto merito del loro impegno, della loro disponibilità e della capacità di lavorare come una vera squadra, sempre nell’interesse della FISI Abruzzo. In questi anni abbiamo costruito un comitato presente, vicino alle società e attento alle esigenze del territorio. Abbiamo investito nella formazione dei tecnici , sostenuto il settore giovanile, accompagnato tanti ragazzi nel loro percorso di crescita e visto alcuni di loro raggiungere traguardi prestigiosi, fino ai gruppi sportivi, alle squadre nazionali e alla Coppa del Mondo. Abbiamo ancora tanti obiettivi davanti a noi: continuare a far crescere i nostri giovani, rafforzare gli Sci Club, sostenere la formazione, organizzare eventi sempre più prestigiosi e consolidare il ruolo dell’Abruzzo come punto di riferimento per gli sport invernali dell’Appennino e dell’intero Paese.

Ringrazio tutti gli sci club, i presidenti, i tecnici e gli atleti per la loro partecipazione al voto, quasi l’80 per cento degli aventi diritto in un caldo giovedì lavorativo di fine luglio, non era affatto scontato. Ed è ulteriormente significativo che su 28 sci club, hanno votato ben 26!

Siamo pronti per un nuovo quadriennio di grandi sfide per l’Abruzzo”, con queste parole Angelo Ciminelli ha voluto salutare il nuovo traguardo da cui ripartire.

Press office FISI CAB

Paolo Sinibaldi Pubbliche Relazioni