Central Street Basket: sport e solidarietà con i giovani lancianesi al Parco Villa delle Rose

Valorizzare gli spazi pubblici attraverso lo sport, promuovere l’aggregazione sociale tra i giovani e sostenere il territorio con gesti concreti. Sono questi gli obiettivi che animano il Central Street Basket, il torneo di basket 3x3 che, dopo il successo delle prime due edizioni, torna da lunedì 3 al 6 agosto al parco Villa delle Rose di Lanciano. Nato dall’iniziativa di un gruppo di giovani lancianesi e realizzato in collaborazione con Azzurra Basket, il Central Street Basket è cresciuto anno dopo anno fino a diventare un progetto che va ben oltre la semplice competizione sportiva.

L’evento punta a restituire centralità a uno dei luoghi simbolo della città, trasformandolo in uno spazio di incontro, partecipazione e condivisione, in cui lo sport unisce generazioni diverse. L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 12 squadre della categoria Open, con oltre 50 atleti pronti a sfidarsi nel corso di quattro giornate di gare. Il programma prevede decine di partite, momenti di intrattenimento e la tradizionale gara del tiro da tre punti, ormai uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico. Accanto al torneo saranno presenti un’area food, un’area beverage e uno spazio dedicato ai bambini, per offrire un’esperienza capace di coinvolgere non solo gli appassionati della pallacanestro, ma anche famiglie e cittadini desiderosi di trascorrere una serata estiva all’insegna dello sport e della convivialità.

Anche quest’anno la manifestazione conferma la propria vocazione sociale; parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Amici della Musica “Fedele Fenaroli”, a sostegno di una delle più importanti realtà culturali del territorio con l’intento di rafforzare il legame tra sport, solidarietà e comunità.

Dietro il progetto del Central Street Basket c’è il lavoro di un gruppo di giovani volontari che si dedica con passione all’organizzazione dell’evento, curando ogni dettaglio delle quattro giornate di gara. Un impegno che ha permesso alla manifestazione di crescere costantemente.

Organizzazione: Giorgio Brasile, Simone Di Foglio, Daniele Di Foglio, Martina Lemos, Jacopo Pellicciotta, Carlo Pellicciotta, Rossella Romagnoli e Giorgia Tammaro.

L’ingresso è gratuito.