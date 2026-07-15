Pedalando per non dimenticare: successo per la cicloturistica “Gli Angeli di Caprara”

La cicloturistica “Gli Angeli di Caprara” ha riscosso per la seconda volta un altro successo da mettere in archivio.

Gli organizzatori del Team Caprara con in testa Fabio Di Carlo (fondatore della medesima società nonché chef e titolare del Ristorante della Taverna del Conte), Dario Di Lullo (attuale presidente del Team e coordinatore provinciale ciclismo del CSI di Pescara) e la Pro Loco di Caprara presieduta da Marco Mazzocchetti hanno accolto con grande soddisfazione le persone che hanno risposto all’appello, riempiendo le colline e le strade con una bellissima carovana multicolore e tanta voglia di pedalare in compagnia e in assoluta sicurezza.

La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Spoltore, a sostegno dell’iniziativa e a dimostrazione della vicinanza alla comunità di Caprara e a tutte le famiglie che hanno perso i giovani Angeli di Caprara e di Spoltore che sono stati ricordati dalla sindaca Chiara Trulli e dalla consigliera con delega allo Sport Emilia Angela Scurti.

La carovana comprendente una cinquantina di ciclisti ha lasciato Caprara per dirigersi verso Moscufo, Pianella, Cepagatti, Villanova, Santa Teresa di Spoltore e Villa Santa Maria. Qui c’è stata una sosta presso la sede dell’associazione “La Stanza della Falena Bianca” dove il presidente Claudio Di Nino, il vice presidente Danilo Erasmo, tutte le famiglie e i soci hanno accolto i ciclisti offrendo loro un ristoro molto gradito. Insieme a loro anche i genitori di Simone Roganti, giovane ciclista di Spoltore venuto a mancare due anni fa.

Fabio Di Carlo, Dario Di Lullo e i rappresentanti della Pro Loco di Caprara hanno confermato che l’iniziativa continuerà nei prossimi anni: “Lo dobbiamo a tutti gli Angeli di Caprara e di Spoltore che vanno ricordati sempre”, queste le parole di Di Carlo.

Dopo la sosta, i ciclisti hanno ripreso la strada verso Cappelle sul Tavo, facendo rientro a Caprara. Qui c’è stato il momento più toccante di tutta la giornata con il ricordo uno ad uno degli ‘angeli’: Assunta Controguerra, Francesco Marino, Alberto Mancini, Marino Di Nino, Jhonny Di Carlo, Dionino D’Alberto, Raffaele Eleuterio, Graziano D’Alberto, Anna Segamiglio, Piera Cialini e Luigi D’Annibale con una donazione di una piantina in segno di vicinanza e affetto ai familiari delle persone scomparse.

A seguire le premiazioni con il GC Fidas Pescara che si è aggiudicato il riconoscimento come società più numerosa con ben 14 partecipanti; Simone Mancini, di 15 anni, è stato premiato come ciclista più giovane, mentre il ciclista più anziano è stato Carlo Caldarella, 81 anni, in forza alla Ciclistica Valle Trigno.

Subito dopo la premiazione spazio al ristoro organizzato dalla Pro Loco e da Fabio Di Carlo, con il prezioso supporto delle signore di Caprara, che hanno preparato dolci e prelibatezze di ogni tipo.

Gli organizzatori hanno ringraziato tutti i partecipanti fissando l’appuntamento per la terza edizione, in programma per l’11 luglio 2027.