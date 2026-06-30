Internazionali d'Italia Supermoto 2026, Circuito di Ortona "fiore all'occhiello dello sport abruzzese"

Il CONI Abruzzo si congratula con i titolari del Circuito Internazionale d'Abruzzo per il brillante successo organizzativo del terzo appuntamento degli Internazionali d'Italia Supermoto 2026, manifestazione che ha richiamato i migliori piloti della specialità e un folto pubblico di appassionati.

Il presidente Antonello Passacantando esprime il proprio apprezzamento per l'eccellente lavoro svolto, sottolineando come il circuito ortonese rappresenti oggi uno dei più prestigiosi impianti motoristici d'Italia e un autentico fiore all'occhiello dello sport abruzzese.

Un riconoscimento speciale va alla famiglia Mancini, e in particolare a Luigi Mancini, per l'impegno, la competenza e la passione con cui hanno contribuito alla crescita della struttura, rendendola una sede di riferimento per le più importanti manifestazioni motoristiche nazionali.

Il presidente Passacantando rivolge inoltre un sentito plauso al presidente del Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Motociclistica Italiana, Piero Salvati, e a tutta la struttura federale regionale, per il costante lavoro a sostegno dello sviluppo del motociclismo nella nostra regione.

Eventi di questo livello confermano che l'Abruzzo è una terra capace di ospitare grandi appuntamenti sportivi, valorizzando il territorio e promuovendo i valori dello sport.