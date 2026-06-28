'Duilio Run', altra edizione di successo

Tanti applausi ad Atessa per i protagonisti della 23ª Duilio Run, splendida manifestazione podistica a carattere regionale organizzata dall’Asd I Lupi d’Abruzzo. Ai nastri di partenza 250 atleti di tutte le età, come prevedeva il cliché composto dalla gara competitiva, dalla non competitiva e dalle gare giovanili under 16.

Un’atmosfera ricca di commozione ha accompagnato il pensiero a Duilio Fornarola, venuto a mancare 12 anni or sono, podista di lungo corso e grande uomo di sport nel territorio della Val di Sangro.

Ma il momento più emozionante è stato quello dedicato ai più piccoli: una quarantina di giovanissimi, veri talenti in erba, ha invaso le strade di Atessa con entusiasmo, trasformando piazza Garibaldi in un vivace palcoscenico dello sport.

Per quanto riguarda la competitiva di 8 chilometri, va sottolineata l’ottima performance di Lorenzo Dell’Orefice di Perano, in forza all’Atletica Vomano, che ha fermato il cronometro a 24’17”. Il portacolori dell’Atletica Vomano, già vincitore nel 2022, ha preceduto Carlo Angelucci della Pro Life Racing Team, Giampiero Carosella dell’Asd Vini Fantini, Sergio Serraiocco della Nuova Atletica Montesilvano e Domenico Barbierato del Gruppo Podistico La Sorgente. Tra le donne, anche lei al secondo successo in questa corsa, Sara Di Prinzio di Crecchio (Runners Chieti) ha tagliato il traguardo in 30’44”, sopravanzando Francesca Sabatini della New Atletica Afragola, Mariana Mitrofanschi dell’Atletica Val Tavo, Chiara De Rosa (Runcard) e Gina Pasquini della Tribù Run Lanciano.

Il premio per il sodalizio più numeroso è andato alla Pallano Outdoor, che ha schierato 24 atleti, seguita dalla Tribù Run Lanciano con 22 e dall’Atletica Val Tavo con 12. Durante la cerimonia di premiazione, in presenza delle autorità cittadine di Atessa con in testa il sindaco Giulio Borrelli, la società podistica atessana ha inteso ringraziare i partecipanti, gli addetti ai lavori e tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di questa imponente manifestazione, attraverso il presidente Massimo Petronio e il promoter Mario Fornarola.

Credit fotografico Passione Corsa Mario Bomba



