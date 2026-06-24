Fari puntati su Bike Marathon Gran Sasso dâ€™Italia ed EagleXman Extreme Triathlon

Il Gran Sasso e i Monti della Laga si preparano ad accogliere due tra i piÃ¹ importanti appuntamenti nazionali dedicati agli sport endurance. Le edizioni 2026 della Bike Marathon Gran Sasso dâ€™Italia e dellâ€™EagleXman Extreme Triathlon sono state presentate a Lâ€™Aquila, a Palazzo Silone dallâ€™assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, degli enti coinvolti e delle associazioni organizzatrici.

La Bike Marathon Gran Sasso dâ€™Italia si svolgerÃ il 28 giugno, mentre lâ€™EagleXman Extreme Triathlon animerÃ il territorio dal 17 al 19 luglio, con partenza dal Lago di Campotosto e arrivo a Campo Imperatore per le prove piÃ¹ impegnative.

Â«Queste manifestazioni â€“ ha dichiarato lâ€™assessore Quaglieri â€“ rappresentano un modello vincente di promozione territoriale. Lo sport diventa uno straordinario strumento di valorizzazione del Gran Sasso e delle aree interne, capace di attrarre atleti, accompagnatori e visitatori da tutta Italia e dallâ€™estero, generando ricadute positive per il turismo, lâ€™economia locale e lâ€™immagine dellâ€™Abruzzo.

Si confermano tra gli appuntamenti sportivi piÃ¹ significativi del panorama regionale e nazionale, capaci di coniugare agonismo, promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze abruzzesi. Eventi dal grande valore non soltanto sportivo, ma anche umano â€“ ha aggiunto Quaglieri â€“. In particolare lâ€™EagleXman rappresenta una sfida con se stessi prima ancora che una competizione. Ãˆ un percorso che richiede preparazione, determinazione e una notevole forza mentale. Sono manifestazioni che possono essere definite eroiche perchÃ© mettono alla prova gli atleti sul piano fisico e psicologico, spingendoli a superare i propri limitiÂ».

Lâ€™assessore ha inoltre sottolineato la crescente rilevanza internazionale delle due manifestazioni, che negli anni hanno saputo attrarre partecipanti provenienti da numerosi Paesi.

Â«La Regione Abruzzo â€“ ha proseguito- sostiene queste iniziative perchÃ© rappresentano unâ€™importante occasione di promozione del territorio. La presenza di atleti internazionali e lâ€™attenzione mediatica che ne deriva contribuiscono a rafforzare lâ€™immagine dellâ€™Abruzzo nel mondo e a far conoscere le sue straordinarie potenzialitÃ . Particolare rilievo assume anche la capacitÃ degli eventi di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale regionale. I percorsi si snodano infatti attraverso alcuni degli scenari piÃ¹ suggestivi dellâ€™entroterra abruzzese, dal Lago di Campotosto a Campo Imperatore, attraversando borghi e luoghi simbolo del territorioÂ».

La Bike Marathon Gran Sasso dâ€™Italia, giunta allâ€™ottava edizione, proporrÃ diversi percorsi ciclistici attraverso il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con partenza e quartier generale a Fonte Cerreto. Lâ€™evento Ã¨ ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati delle granfondo e del cicloturismo.

Lâ€™EagleXman Extreme Triathlon, invece, porterÃ gli atleti a confrontarsi con una delle gare piÃ¹ impegnative del panorama endurance italiano, articolata nelle discipline del nuoto, ciclismo e corsa in ambiente montano, con traguardo finale a Campo Imperatore.

Entrambe le manifestazioni si svolgeranno nel rispetto dei criteri di sostenibilitÃ ambientale previsti dal Parco Nazionale e rientrano tra le iniziative che contribuiscono alla promozione del territorio aquilano e del comprensorio del Gran Sasso, anche nel percorso verso Lâ€™Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026.

Alla presentazione sono intervenuti anche Luigi Faccia, consigliere comunale delegato allo Sviluppo della Montagna; Ezio Amatucci, presidente della Bike Marathon Gran Sasso A.S.D., e Raffaele Avigliano, presidente della Flipper Triathlon A.S.D.