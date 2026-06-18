Abruzzo palcoscenico del gran finale del Giro Next Gen

SarÃ lâ€™Abruzzo a ospitare il gran finale del Giro Next Gen 2026, la piÃ¹ importante corsa internazionale dedicata ai talenti Under 23 del ciclismo mondiale.

Le due tappe abruzzesi sono state presentate a Palazzo Silone a L'Aquila dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio insieme a Maurizio Formichetti, organizzatore per RCS e ai sindaci dei Comuni coinvolti. In collegamento Paolo Bellino, CEO RCS Sport & Events.

La settima tappa, in programma il 20 giugno, partirÃ da Sulmona e si concluderÃ alla Piana delle Mele di Guardiagrele dopo 135 chilometri e circa 3.200 metri di dislivello. Si tratta di una frazione di montagna breve ma particolarmente selettiva, con il Passo Lanciano quale principale difficoltÃ altimetrica e lâ€™arrivo in salita alla Piana delle Mele, dove gli ultimi quattro chilometri presentano pendenze costanti attorno al 7 per cento.

Il giorno successivo, domenica 21 giugno, il Giro Next Gen si concluderÃ con la cronometro individuale Villa Santâ€™Angelo-Lâ€™Aquila, lunga 22,2 chilometri. Un percorso ondulato, caratterizzato da continui cambi di ritmo e da un finale impegnativo verso il centro storico dellâ€™Aquila, con lâ€™ultimo chilometro in salita e punte che raggiungono lâ€™11 per cento.

Â«Lâ€™arrivo in quota alla Piana delle Mele e la cronometro finale dellâ€™Aquila - ha dichiarato Marsilio â€“ offriranno scenari spettacolari e metteranno alla prova i migliori giovani ciclisti del panorama internazionale. Per lâ€™Abruzzo Ã¨ unâ€™opportunitÃ straordinaria di promozione, perchÃ© milioni di appassionati potranno conoscere attraverso lo sport la bellezza delle nostre montagne, dei nostri borghi e delle nostre cittÃ Â».

Marsilio ha inoltre sottolineato come la Regione continui a investire nei grandi eventi sportivi quale strumento di valorizzazione del territorio, di attrazione turistica e di crescita economica, confermando il ruolo dellâ€™Abruzzo tra le destinazioni di riferimento per il ciclismo nazionale e internazionale.

Â«Lâ€™Abruzzo - ha aggiunto - Ã¨ una straordinaria miniera di percorsi e paesaggi, capace di soddisfare ogni passione e ogni disciplina sportiva. Dai grandi valichi di montagna ai borghi, fino alla costa, la nostra regione offre scenari unici che, grazie a eventi internazionali come il Giro Next Gen, possono mostrarsi al mondo intero, promuovendo il territorio e creando nuove opportunitÃ di sviluppo e turismoÂ».