In Abruzzo i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi di pattinaggio corsa

Uno degli appuntamenti più attesi e amati del calendario giovanile Skate Italia torna anche nel 2026. La cittadina di Martinsicuro ospiterà una nuova edizione dei Giochi Nazionali Bruno Tiezzi, la manifestazione dedicata alle categorie Giovanissimi ed Esordienti del pattinaggio corsa. Numeri record anche quest’anno, con la presenza di oltre 640 atleti partecipanti, in rappresentanza di 87 società sportive, provenienti da 16 regioni.

L’evento prenderà ufficialmente il via giovedì 11 giugno con le prove in pista a turni, seguite dalla sfilata inaugurale delle società, in programma alle ore 18:30, che darà il via ufficiale alla manifestazione. Le giornate successive, venerdì 12 e sabato 13 giugno, saranno interamente dedicate alle gare, fino alla cerimonia di premiazione prevista sabato sera alle ore 21:00, seguita da una grande festa con DJ set.

Teatro di gara i 175 metri della pista di Lungomare Europa, un impianto all’avanguardia recentemente rinnovato proprio in occasione della manifestazione teramana, organizzata con la consueta passione dall’ASD Rolling Pattinatori D. Bosica. Il Trofeo rappresenta un momento unico di sport, crescita e condivisione per centinaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia.

“Per Martinsicuro è un grande onore ospitare un evento di questa portata – ha dichiarato il Sindaco, Massimo Vagnoni – I Giochi Nazionali Bruno Tiezzi rappresentano non solo un’importante manifestazione sportiva, ma anche una straordinaria occasione di promozione turistica e valorizzazione del nostro territorio”.

“Sono felicissimo, come presidente del Comitato Regionale Skate Italia, che la nostra Federazione supporti eventi di questa importanza – ha detto Giovanni Di Eugenio – Va sottolineato che l’Abruzzo in questi ultimi anni ha ospitato diverse competizioni rotellistiche a livello nazionale ed internazionale. Stiamo riscontrando un’ottima collaborazione, oltre che dalle Amministrazioni regionali e comunali, anche da tutti i componenti degli staff e delle associazioni sportive che hanno svolto un lavoro prezioso”.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento nazionale si è svolta, martedì 9 giugno, a Martinsicuro, nel suggestivo Torrione di Carlo V, alla presenza, tra gli altri, di Massimo Vagnoni, Sindaco di Martinsicuro, di Emiliano Di Matteo, Consigliere Regionale Abruzzo, di Antonello Passacantando, Presidente CONI Regione Abruzzo, di Giovanni Di Eugenio, Presidente Comitato Abruzzo Skate Italia, di Monica Persiani, Vice Sindaco e Assessore Lavori Pubblici del Comune di Martinsicuro, del Dott. Giuseppe Maccaferro di Banca Generali e di Tina Bosica, Presidente dell’ASD Rolling Pattinatori D. Bosica. Hanno partecipano alla presentazione il Tecnico, Guido Cicconi, allenatore della Asd Rolling Pattinatori D. Bosica e Alessio Clementoni atleta di punta della Nazionale Italiana corsa, fresco oro nella maratona senior 2026, di qualche settimana fa.

Interventi istituzionali

Emiliano Di Matteo

“La Regione Abruzzo è orgogliosa di sostenere manifestazioni come questa – ha sottolineato il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo – perché rappresentano un investimento concreto sullo sport giovanile e sui valori educativi che esso trasmette. Eventi come i Giochi Bruno Tiezzi portano visibilità al territorio e contribuiscono alla crescita sociale ed economica, creando occasioni di aggregazione sane e positive per i nostri ragazzi”.

Antonello Passacantando

“Il CONI Abruzzo guarda con grande attenzione a iniziative come questa – ha dichiarato il Presidente Antonello Passacantando – perché rappresentano il cuore dello sport: i giovani, la passione e la formazione. Il pattinaggio corsa è una disciplina in costante crescita e vedere così tanti atleti coinvolti è un segnale estremamente positivo. Rivolgo un plauso agli organizzatori e a tutte le società che contribuiscono allo sviluppo del movimento sportivo”.

Giuseppe Maccaferro

“Per Banca Generali è motivo di orgoglio sostenere eventi come i Giochi Nazionali Bruno Tiezzi – ha dichiarato il Dott. Giuseppe Maccaferro – perché rappresentano un’occasione concreta per investire nei giovani, nello sport e nei valori che esso trasmette: impegno, disciplina e spirito di squadra. Crediamo fortemente nel legame tra sport e territorio, e siamo lieti di contribuire alla realizzazione di una manifestazione che valorizza Martinsicuro e coinvolge centinaia di famiglie provenienti da tutta Italia. Auguro a tutti i partecipanti di vivere questa esperienza con entusiasmo e passione”.

Monica Persiani

“Questo evento rappresenta anche un importante traguardo per il lavoro svolto sulla nostra infrastruttura sportiva – ha sottolineato il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani – La riqualificazione della pista di Lungomare Europa è stata pensata proprio per ospitare manifestazioni di alto livello come questa, offrendo agli atleti un impianto moderno, sicuro e all’avanguardia. Siamo fieri di contribuire, come amministrazione, alla crescita dello sport e alla valorizzazione della nostra città, che si dimostra sempre più accogliente e pronta ad eventi di rilevanza nazionale”.

Tina Bosica

“Siamo estremamente felici di ospitare questo Trofeo nazionale nella nostra città – ha sottolineato Tina Bosica, presidente della Rolling Bosica – Martinsicuro è da sempre patria del pattinaggio. Nel nostro territorio questo sport ha una tradizione lunga oltre 40 anni. Riportare tutti i più forti giovani italiani qui ci rende orgogliosi. Abbiamo voluto creare un evento che abbia attrattiva turistica e non si concentri solo sulla esclusiva competizione agonistica. Dobbiamo ringraziare le autorità e le istituzioni tutte. L’emozione alla vigilia è tanta, soprattutto perché la responsabilità è grande. Un ringraziamento particolare va fatto al nostro primo fan, il sindaco della città, Massimo Vagnoni”.



