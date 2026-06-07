Notturna di Guardiagrele, numeri confortanti e tanto apprezzamento

Si è ripetuta anche quest’anno la splendida tradizione podistica di fine maggio a Guardiagrele. L’undicesima edizione della celebre Notturna ha trasformato le suggestive strade del borgo – noto a tutti come la “terrazza sulla Maiella” – in un palcoscenico di festa, sport e condivisione.

Una vera e propria invasione pacifica che ha sfiorato le 500 presenze complessive, registrando una massiccia partecipazione tra adulti, appassionati delle camminate e un coloratissimo fiume di piccoli atleti sotto i 16 anni che hanno dato verve alle gare su brevi distanze.

Dietro le quinte, la macchina organizzativa della Progetto Running, guidata con la solita precisione da Franco Giurastante, ha funzionato alla perfezione per questo appuntamento valido per i prestigiosi circuiti Corrilabruzzo UISP e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi).

Nella gara competitiva di 9,9 chilometri, il guardiese doc Nunzio Gabriele (Mistercamp Castelfrentano) ha concesso un fantastico bis a distanza di un anno, bloccando il cronometro a 28’56”. Alle sue spalle si sono piazzati Pardo La Serra (Gruppo Podistico La Sorgente) e il pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco (Asd Vini Fantini).

Splendido bis anche in campo femminile con il trionfo di Melissa Palanza (Let’s Run for Solidarity). L’atleta di Rosciano, già vincitrice nel 2025, ha chiuso in 32’11”, staccando Barbara Mariano (Pretuzi Runners Teramo) e Antonia Falasca (Asd Vini Fantini).

Nella classifica per i gruppi più numerosi ha svettato l’Atletica Rapino con 24 iscritti, seguita da Runners Chieti (17), Polisportiva Tethys Chieti (17), Atletica Val Tavo (14) e Tocco Runner (14).

Grande l’entusiasmo nelle parole di Franco Giurastante, presidente della Progetto Running: “I riscontri parlano chiaro, anche questa undicesima edizione è andata alla grande. C’è un giudizio positivo unanime da parte di tutti e non possiamo che dirci profondamente soddisfatti di questo straordinario risultato. Tra atleti, giovani e camminatori abbiamo sfiorato numeri eccezionali vicini alle 500 unità, supportati da uno staff di oltre 30 persone sul campo. Il mio ringraziamento di cuore va a tutti i partecipanti, ai genitori e alle istituzioni, che si sono dimostrate presenti e vicine nonostante la concomitanza con le recenti elezioni amministrative. Un plauso speciale va alla Polizia Municipale, fondamentale per la gestione del traffico e per aver garantito la totale sicurezza del percorso. Ma non ci fermiamo qui. Il nostro cammino continua: ci vediamo alla prossima edizione a Guardiagrele, passando prima per Canosa Sannita, dove il 19 settembre allestiremo la nostra classica e attesissima gara podistica. Vi aspettiamo“!