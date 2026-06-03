NOVA Eroica Gran Sasso: tre giorni di bicicletta e spettacolo dal 5 al 7 giugno

Mancano pochissimi giorni all’avvio della quinta edizione di NOVA Eroica Gran Sasso, la manifestazione che combina alla perfezione ciclismo e turismo sostenibile, pronta a scaldare i cuori di tanti appassionati da venerdì 5 a domenica 7 giugno.

Tre giorni intensi all’ombra del Gran Sasso alla scoperta di borghi medievali, montagne selvagge e paesaggi iconici, con il borgo di Castel del Monte (L’Aquila) come fulcro delle attività. Qui sorgerà il villaggio della manifestazione curata dall’associazione Abruzzo Punto Bike Asd, che ospiterà gli eventi collaterali e la regia organizzativa.

L’evento propone un ventaglio di percorsi pensati per diverse tipologie di ciclisti, mescolando lo spirito agonistico delle gravel al piacere del cicloturismo. Il tracciato più lungo, denominato “Terre della Baronia e Campo Imperatore”, si sviluppa per 137 chilometri riservati esclusivamente alle bici gravel, con due tratti cronometrati.

Per gli specialisti dell’asfalto, il “Giro del Gran Sasso” è un tracciato cicloturistico ‘medio’ di 92 chilometri, ideale per le bici da strada.

C’è poi un altro tracciato medio gravel, il “Giro dei 5 Borghi e piana di Campo Imperatore”, 84 chilometri, anch’esso con una prova cronometrata.

Infine, il corto “Giro della Rocca di Calascio” propone 60 chilometri in un itinerario cicloturistico accessibile e molto panoramico.

Sebbene NOVA Eroica sia nata per le biciclette gravel, sono ammesse anche bici da strada e ciclocross. Quest’anno, eccezionalmente, potranno partecipare pure mountain bike ed e-bike, che però non potranno cimentarsi nelle prove cronometrate. Le tracce di tutti i percorsi sono disponibili sul sito https://www.eroica.cc/eventi/nova-eroica-gran-sasso/

Il fine settimana si animerà con un ricco programma di eventi collaterali. Venerdì 5 giugno alle 12:00 verrà inaugurato il villaggio espositivo a Castel del Monte, mentre dalle 18:00 l’accoglienza sarà allietata dalla musica dal vivo dei “Folklorustici”.

Dalle 19:00, su prenotazione, ci si sposterà a Calascio per una serata con pizza e caffè da “Pizza da Calascino Caffè”. Sabato 6 giugno alle 9:00 è prevista la partenza ufficiale da Castel del Monte, poi la mattinata si animerà con la musica anni settanta, ottanta e novanta del “Pulmino Giallo”, in attesa dei rientri dei concorrenti per il pasta party. Ci saranno momenti di intrattenimento con i partecipanti e il pubblico grazie alla presenza della ‘special guest’ Fancy Menei, direttrice e speaker di Radio Deejay Station.

Intorno alle 17:00 si terranno le premiazioni ufficiali dei tratti cronometrati, poi alle 20:00 la festa riprenderà con il ritorno dei “Folklorustici” per culminare alle 21:00 nel concerto dal vivo di Antonio Sorgentone.

La domenica (7 giugno) sarà interamente dedicata ad alcune visite del territorio in puro relax, con numerose attività all’aria aperta, tra cui l’evento speciale “Eroica in Canoa” sul fiume Tirino a Capestrano previsto alle 10:00.

Sito ufficiale: https://eroica.cc/it/nova-eroica-abruzzo



