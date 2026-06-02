Adulti e ragazzi al centro dell'undicesima Notturna Lancianese

Non solo corsa agonistica, ma una vera e propria festa collettiva che unisce sport, famiglia e promozione del territorio frentano. Questa è la Notturna Lancianese, a cura della Tribù Run Lanciano, in programma martedì 2 giugno con il patrocinio del Comune di Lanciano e l'inserimento nei circuiti regionali Corrimaster FIDAL, OPES Abruzzo e Corrilabruzzo (Corri e Cammina con Noi).

Il cliché prevede lo svolgimento della gara competitiva con due giri di circa 5 chilometri ciascuno, e la passeggiata che corrisponde a un solo giro, attraversando tutti e quattro i quartieri storici della città frentana. Partenza alle 20:00 da piazza Garibaldi.

L'obiettivo principale degli organizzatori è creare un legame importante con il tessuto cittadino, affinché l'evento possa essere percepito come patrimonio comune di tutta la comunità lancianese.

Annalisa Dal Bianco, membro del comitato organizzatore, precisa: “L'unione fa la forza, ed è fondamentale stringere accordi strategici con le realtà locali per coinvolgere attivamente la cittadinanza. La Notturna non deve essere intesa come un evento chiuso o legato esclusivamente a un marchio societario, ma come una grande festa di tutta la città di Lanciano. Confidiamo nella collaborazione attiva dei residenti del centro storico e nella partecipazione delle attività commerciali del centro, che rimarranno aperte per permettere a famiglie e visitatori di vivere una serata speciale di sport e socialità. Un ringraziamento speciale a tutta l'amministrazione comunale per il supporto e la vicinanza per qualsiasi esigenza legata alla logistica e alla sicurezza”.

Le attività dedicate ai ragazzi avranno inizio alle 19:00 in piazza Garibaldi. Per i più giovani sotto i 16 anni, è previsto un apposito pacco gara e una medaglia celebrativa che verrà consegnata direttamente al traguardo. Le gare giovanili beneficeranno del fondamentale supporto tecnico dello staff della Nuova Atletica Lanciano, associazione ben radicata sul territorio e affiliata alla FISDIR e alla FIDAL. Questa realtà è stata di recente assegnataria del progetto pista per lo sviluppo dei talenti, configurandosi come un polo di reclutamento fondamentale.

Per quanto concerne la Notturna, le iscrizioni alla gara competitiva sono già chiuse, mentre è possibile prendere parte alla passeggiata (10 euro) e alle gare giovanili (3 euro) iscrivendosi in loco entro le 18:30.

Per la gara competitiva, saranno premiati i primi 5 assoluti (maschili e femminili) e i primi 10 di ogni categoria, sia maschile che femminile. Per le gare giovanili, i primi 3 di ciascuna categoria (maschile e femminile) riceveranno una coppa, mentre a tutti i partecipanti verrà consegnata una medaglia ricordo. Verranno inoltre premiate le prime 5 società classificate.

Credit fotografico Mario Bomba



