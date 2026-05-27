Guardiagrele in vetrina con l'11^ Notturna targata Progetto Running

Il numero 11 si legge uguale da sinistra verso destra e viceversa. Un numero palindromo per unâ€™edizione speciale: lâ€™undicesima Notturna CittÃ di Guardiagrele â€“ Memorial Rolando Scioli, in programma sabato 30 maggio, si prepara a incantare il borgo ai piedi della Maiella.

Lâ€™evento, organizzato dalla Progetto Running di Franco Giurastante con il patrocinio del Comune di Guardiagrele, ha come cuore pulsante piazza Santa Maria Maggiore, dove le attivitÃ inizieranno alle 17:30 con il ritrovo e il ritiro dei pettorali, per poi lasciare spazio alle 18:30 alle sfide giovanili dedicate ai ragazzi fino ai 15 anni su distanze variabili dai 100 ai 1500 metri. Alle 19:30 scatterÃ lâ€™attesissima gara competitiva insieme alla passeggiata non competitiva, regalando ad atleti e pubblico il fascino della corsa al tramonto tra gli scorci storici del paese.

La competitiva si svilupperÃ su un collaudato circuito cittadino chiuso al traffico di circa 9 chilometri complessivi, da ripetere per tre volte e caratterizzato da un dislivello positivo di circa 80 metri a giro. La competizione Ã¨ aperta a tutti i tesserati EPS, FIDAL e Runcard in possesso di regolare certificazione medica, mentre la camminata Ã¨ aperta a chiunque voglia godersi uno o due giri di percorso.

Alle 20:30 previste le premiazioni ufficiali con i primi tre assoluti e i primi cinque di ogni categoria maschile e femminile, oltre alle prime cinque societÃ piÃ¹ numerose. Le iscrizioni, che includono il pacco gara al costo di 10 euro per gli adulti e 5 euro per i giovani, dovranno essere effettuate online sul sito di Timing Run o via email entro le 13:00 di venerdÃ¬ 29 maggio, con possibilitÃ straordinaria di registrarsi in loco fino a unâ€™ora prima del via.

La macchina organizzativa della Progetto Running sta lavorando ormai da tempo a pieno ritmo e non vi Ã¨ dubbio che tutto filerÃ nel migliore dei modi, fortificata dallâ€™ottimo riscontro di partecipazione dello scorso anno con 300 competitivi, 100 bambini e una cinquantina di camminatori.

Foto Passione Corsa Mario Bomba