Tutto pronto per il Trofeo Accademia della Ventricina a Scerni

È stato presentato nella sede del Comune di Scerni il Trofeo Accademia della Ventricina, seconda prova del circuito “I Sentieri d’Abruzzo” di mountain bike, organizzato dalla Polisportiva Casalbike in collaborazione con UISP Ciclismo, l’Amministrazione comunale e l’Accademia della Ventricina.

La manifestazione si svolgerà domenica 17 maggio 2026 e vedrà protagonisti gli appassionati di mountain bike su un percorso misto prevalentemente sterrato di circa 10 km da ripetere tre volte, con un dislivello di 167 metri a giro. Ritrovo ore 8 presso Bar La Baita, contrada San Giacomo, partenza ore 10.

Bruno Fantini, referente di Casalbike, ha dichiarato: “Siamo felici di presentare questo evento in Comune, simbolo di collaborazione tra sport e territorio. Siamo alla 15esima edizione di questo trofeo e quest’anno l’appuntamento di Scerni rappresenta con orgoglio la seconda tappa del circuito ‘I Sentieri d’Abruzzo’, un progetto che unisce lo sport e la promozione del territorio. Invitiamo tutti gli appassionati a partecipare e vivere una giornata di sport, amicizia e passione per la mountain bike”.

Il sindaco Daniele Carlucci ha aggiunto: “Il Comune sostiene con entusiasmo iniziative come il Trofeo Accademia della Ventricina, che rappresentano una straordinaria occasione per la riscoperta delle bellezze del nostro territorio. Il trofeo ha avuto inizio ben 17 anni fa quando era sindaco il compianto Donato D’Ercole e quest’anno vogliamo accendere i riflettori in particolare sulle Colline dei Trabocchi, un’area dalle enormi potenzialità naturalistiche e paesaggistiche che la mountain bike permette di valorizzare al meglio. Attraverso lo sport promuoviamo la partecipazione della comunità e facciamo conoscere Scerni, i suoi sentieri e le sue eccellenze enogastronomiche a tutti i visitatori.”

Chip, pacco gara e ristoro inclusi, pagamento tramite Postepay Evolution e invio della conferma e informazioni a Bruno Fantini (333-8024294). Premi previsti per i primi tre assoluti, i primi cinque di categoria e le prime tre società partecipanti. Obbligo casco rigido secondo regolamento UISP.