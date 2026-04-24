Abruzzo Open 2026, a Francavilla al Mare ottava edizione del Challenger ATP

Si è svolta a Francavilla al Mare, al Museo Michetti, la conferenza stampa di presentazione dell’ottava edizione dell’Abruzzo Open 2026, torneo internazionale di tennis maschile del circuito ATP Challenger che si disputerà dal 3 al 10 maggio sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Sporting Club, in zona Stadio.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, e il sottosegretario alla Presidenza con delega al Turismo, Daniele D’Amario, che hanno evidenziato il valore strategico dell’iniziativa per la promozione del territorio e lo sviluppo del turismo sportivo.

“Ringrazio gli organizzatori per la qualità del lavoro svolto e per una manifestazione che, anno dopo anno – ha detto Quaglieri – è cresciuta sia sotto il profilo organizzativo sia sportivo. L’Abruzzo Open non è solo un evento tennistico, ma un importante strumento di promozione del territorio. Lo sport rappresenta per la Regione un investimento strategico, capace di generare visibilità, ricadute economiche e valore sociale. La mia presenza e quella del Sottosegretario Daniele D’Amario – ha proseguito – testimoniano proprio la forte sinergia tra sport e turismo, elementi fondamentali per la crescita dell’Abruzzo. Siamo orgogliosi – ha concluso Quaglieri -di sostenere un evento che è ormai un punto di riferimento per il tennis nel centro Italia e che valorizza Francavilla al Mare”.

“È un’ottava edizione che conferma una crescita costante della manifestazione, ormai caratterizzata anche dalla presenza di nomi importanti del panorama tennistico – ha aggiunto D’Amario – il tennis oggi è uno degli sport più seguiti dagli italiani, grazie anche ai risultati degli ultimi anni, e iniziative come questa contribuiscono ad alimentarne la diffusione. Le manifestazioni sportive rappresentano un fondamentale strumento di visibilità territoriale: accanto all’aspetto agonistico, infatti, c’è un’importante ricaduta in termini di promozione e attrattività. Chi partecipa o segue eventi come l’Abruzzo Open ha l’opportunità di conoscere e vivere il nostro territorio. In questi giorni, – ha continuato – siamo impegnati anche su altri grandi eventi, come il Giro d’Italia, che richiedono un notevole sforzo organizzativo ma che garantiscono una straordinaria vetrina per l’Abruzzo. Allo stesso modo, appuntamenti come questo rappresentano giornate importanti per Francavilla al Mare e per l’intera regione. Disporre di strutture sportive qualificate è fondamentale anche per la crescita dei nostri giovani, sia dal punto di vista sportivo che sociale. Un ringraziamento v – ha concluso – va inoltre agli sponsor privati, il cui supporto è determinante per raggiungere livelli organizzativi così elevati”.

Il torneo, dal montepremi di oltre100 mila euro, si conferma tra gli eventi di punta del calendario sportivo abruzzese e rappresenta un’importante occasione di visibilità nazionale e internazionale, coniugando sport, promozione turistica e valorizzazione del territorio.