Campionato Zonale di Minialtura, sâ€™impone Flash Cube

Si Ã¨ concluso a Pescara il Campionato Zonale di Minialtura della FIV IX Zona Abruzzo e Molise.

Quattro giorni di regate e otto prove portate a termine in questi ultimi due fine settimana di aprile organizzate per la FIV dal Circolo Velico La Scuffia insieme al Circolo Velico Ventoforte con lâ€™importante collaborazione del porto turistico Marina di Pescara e del Comune di Francavilla al Mare che ogni anno supportano con entusiasmo lâ€™ormai tradizionale iniziativa sportiva di vela.

Le regate, che hanno visto la partecipazione di dieci imbarcazioni, si sono svolte nello specchio di mare tra Pescara e Francavilla e hanno sempre avuto un vento moderato tra i 5 e i 7 nodi e mare in prevalenza poco ondoso.

Dopo otto prove vince lâ€™imbarcazione Flash Cube (CV Ventoforte) dellâ€™armatore Emanuele De Martiniis Terra che ha gareggiato con lâ€™equipaggio formato da Alessio Sanfrancesco, Giuseppe Massi, Matteo Terenzi e Raffaele Brunetti. Secondo classificato Isola delle Rose (LNI Ancona), armatore Roberto Strappati che ha portato avanti le regate insieme allâ€™equipaggio formato da Giacomo Santinelli, Francesco Lorenzini, Edoardo Santilli e, alternati, Paolo Freddi, Goran Zepponi e Filippo Orciani. Al terzo posto Bastian Contrario (CV Ventoforte) di Riccardo Di Bartolomeo con Fabio Masturzo, Lorenzo Cantarini, Valerio Galati, Elisabetta Chiarelli e Riccardo Di Genova.

A premiare i vincitori, presentati dal socio Adolfo Dolci nellâ€™accogliente spazio del CV La Scuffia nel Marina di Pescara, la vice presidente della FIV IX Zona Alessandra Berghella. Presidente del Comitato di Regata il giudice Ermanno Sfischio.

Prossimo appuntamento con la vela sabato 25 e domenica 26 aprile con il Campionato Primaverile dâ€™Altura curato dal Circolo Nautico Pescara 2018.