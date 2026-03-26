Trail dell’Osservanza, aperte le danze per il Corrilabruzzo UISP 2026

Apertura di nuovo anno per il Corrilabruzzo UISP che ha scelto Tocco da Casauria come punto di partenza per la nuova stagione 2026.

Il Trail dell’Osservanza, ospitato per la prima volta nel campo sportivo attiguo al Convento di Santa Maria del Paradiso come nuova location di partenza, arrivo e logistica, ha portato in scena sabato 21 marzo la quarta edizione con la Tocco Runner che ha curato puntualmente l’aspetto organizzativo.

La gara competitiva si è svolta su un tracciato integralmente su fondo sterrato di 12 chilometri per i più allenati, con 600 metri di dislivello, nei pressi del Convento, dando subito il ritmo giusto alla ripartenza del circuito. Per chi desiderava un approccio più leggero alla corsa, l’organizzazione ha proposto anche una passeggiata di 6,5 chilometri, da percorrere a passo lento con l’accompagnamento di una guida.

Con il tempo finale di 53’48”, Enrico Gallucci dell’Asd Castro Running ha preceduto il pluridecorato maratoneta Alberico Di Cecco dell’Asd Vini Fantini, Giampiero Tartaglia della Live Your Mountain, Pasqualino Santucci dell’Atletica Val Tavo e Marco Parisi dell’Asd Carovilli Bike

.Vicina a conquistare la top-10 assoluta la vincitrice al femminile Melissa Palanza della Let’s Run for Solidarity (tempo 1.04’55”), che ha avuto la meglio su Mariana Mitrofanschi dell’Atletica Val Tavo, Federica Sbaraglia dell’Ocr Team Abruzzo, Monika Manuela Mancini dell’Atletica Val Tavo e Valentina D’Ascanio della Maiella Trail.

Tra le società più numerose con il maggior numero di arrivati, in evidenza la Let’s Run for Solidarity (16 partecipanti), la Tocco Runner (14), l’Atletica Val Tavo (7), mentre Marathon Club-Manoppello Sogeda, Podisti Frentani e Maiella Trail si attestano a quota 5.

Classifiche complete su Digital Race a questo link https://www.digitalrace.it/file_class/1316bclass_gen.pdf

Foto a cura di Fabrizio Costa



