Allo Stadio Adriatico la seconda edizione di "In pista per l'autismo"

E' in programma il 31 marzo, alle 9, allo stadio adriatico Cornacchia, la seconda edizione di "In pista per l'autismo", la manifestazione sportiva promossa dall'associazione NeurodivergentLab Aps, presieduta da Valentina Rocini, in collaborazione con l'Asd Vini Fantini, guidata da Alberico Di Cecco, con il supporto del Comune di Pescara e la partecipazione delle scuole. Un appuntamento di sport, tra corsa e camminata, finalizzato a promuovere l'inclusione facendo scendere in campo ragazzi normodotati e ragazzi che vivono nello spettro: questi ultimi potranno dimostrare le proprie abilitÃ , essendo coinvolti nella fase organizzativa della giornata. L'annuncio Ã¨ stato dato dal sindaco Carlo Masci e dall'assessore allo Sport Patrizia Martelli, insieme a Rocini, Di Cecco e ai rappresentanti delle realtÃ coinvolte.

"Sono fiero", ha detto Masci, "di essere il sindaco di una cittÃ che rivolge un'attenzione particolare alle realtÃ piÃ¹ fragili: qui a Pescara c'Ã¨ una rete di solidarietÃ che funziona per sostenere chi Ã¨ in difficoltÃ e questa Ã¨ una bellissima iniziativa perchÃ© si fonda sullo sport, che unisce tutti e parla un linguaggio universale di fratellanza, senza fare differenze, e perchÃ© vedrÃ la partecipazione di 500 studenti. CiÃ² che vogliamo Ã¨ essere sempre piÃ¹ una cittÃ che guarda al futuro senza lasciare indietro nessuno".

"Ancora una volta lo sport diventa strumento di inclusione", ha detto Martelli ricordando il successo dell'iniziativa dell'anno scorso. "E' un evento importantissimo, di confronto e di crescita per i giovani, ed Ã¨ gratificante sapere che parteciperanno 500 ragazzi. Abbiamo costruito una rete, una grande squadra per arrivare a questo appuntamento e aspetto tutti allo stadio per camminare insieme e tenerci per mano. Ringrazio le scuole, gli insegnanti di sostegno, NeurodivergentLab Aps, l'Asd Vini Fantini e tutti coloro che hanno lavorato a questa iniziativa, promossa in occasione della ricorrenza annuale della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sullâ€™Autismo del 2 aprile".

"Lo sport puÃ² offrire una prospettiva a tutti", ha fatto notare Di Cecco, "e noi vogliamo far vedere questa prospettiva ai giovani che parteciperanno alla manifestazione: i ragazzi nello spettro avranno un ruolo, parteciperanno ai team che si occupano dell'organizzazione, per cui diventeranno protagonisti. E Pescara dimostra di essere avanti, con questo evento". ParteciperÃ anche la Fondazione Oltre le parole, che supporterÃ i ragazzi, e uno dei rappresentanti, Daniele Rizzi, ha spiegato che "appuntamenti come questo sono fondamentali per migliorare la qualitÃ di vita dei partecipanti attraverso il benessere fisico, l'inclusione sociale, le relazioni interpersonali, per cui il mio auspicio Ã¨ che sia replicabile".

Entusiasta la promotrice, Rocini, affiancata da due dei ragazzi protagonisti di questa edizione, Chiara e Simone, prontissimi ad mettersi in gioco. "Con "In pista per l'autismo"" - ha detto Rocini - "abbiamo voluto aprire un focus sui nostri ragazzi, e ci siamo riusciti: era un sogno e si Ã¨ trasformato in realtÃ , ha preso forma e le scuole ci hanno dato ragione, accogliendo il nostro invito a partecipare e impegnandosi direttamente". Tra le scuole che ci saranno, l'Istituto Alberghiero De Cecco, il Liceo MIBE , l'Istituto Acerbo, il Liceo Maior, l'Istituto Comprensivo 7, l'Istituto Comprensivo 2 e l'Istituto comprensivo 10.