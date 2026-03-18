Il calcio dei territori è spesso il primo luogo in cui si costruisce cittadinanza reale. Nei campi di periferia, nelle società dilettantistiche, nelle comunità lo sport è uno degli strumenti più concreti per creare relazioni e opportunità. Da questa idea nasce l’incontro “Oltre la maglia. Il calcio dei territori come cittadinanza reale” in programma giovedì 19 marzo alle 17.30 nella Sala Mazzini di Lanciano, promosso dalla LND Abruzzo, in collaborazione con il Panathlon Lanciano e con il patrocinio dell’ANCI e del Comune di Lanciano.

L’appuntamento rappresenta un momento di confronto sul rapporto tra sport, inclusione e responsabilità sociale, partendo dalla presentazione del libro del giornalista Marco Bellinazzo, “La colpa è di chi muore”. Un noir che attraversa i lati più oscuri del sistema calcio e mette al centro le storie di giovani calciatori africani, tra sogni, talento e sfruttamento, mostrando come dietro il grande spettacolo del pallone possano nascondersi meccanismi complessi e spesso poco raccontati.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco di Lanciano Filippo Paolini, del vicesindaco e assessore alla Cultura e allo Sport Danilo Ranieri, di Fabio Lombardi del Panathlon Lanciano; il presidente della LND Abruzzo Ezio Memmo introdurrà al tema.

Il confronto proseguirà con gli interventi del responsabile nazionale Area Sociale LND Luca De Simoni, del responsabile del Centro Studi LND Abruzzo Lorenzo Rapino, del delegato nazionale ANCI all’Immigrazione, Politiche per l’integrazione e l’Accoglienza Gianguido D’Alberto, del presidente dell’ASD Liberi Nantes Alberto Urbinati, del presidente dell’ASD Victoria Cross Giampiero Misci.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre proiettato il cortometraggio realizzato dalla LND “Sopra la barriera – Calcio e Accoglienza”, dedicato alle esperienze di integrazione attraverso lo sport.

A moderare la tavola rotonda sarà la giornalista Francesca Piccioli.