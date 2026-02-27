Al Lanciano Sport Center un sollevatore per disabili grazie a donazioni

Rendere gli ambienti sportivi piÃ¹ inclusivi anche in vista del Campionato nazionale assoluto di nuoto paralimpico, in programma a Lanciano il 28 e 29 novembre prossimi.

Per ciÃ² il Lanciano Sport Center, grazie al generoso contributo dell'azienda Iocco Srl di Cupello, del Lions Club Lanciano Frentania Guida e del Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi, si Ã¨ dotato di un sollevatore per facilitare l'utilizzo della piscina ai diversamente abili.

Un intervento strutturale finalizzato a migliorare l'accessibilitÃ dell'impianto sportivo. Il sollevatore consentirÃ di accedere piÃ¹ agevolmente alla vasca, favorendo una piena fruizione del servizio.

Determinante il sostegno della Iocco Srl, impresa tecnologicamente all'avanguardia.

"Negli anni, la nostra azienda â€“ afferma Alessandra Petrucci, amministratore unico della Iocco Srl - ha sempre sostenuto iniziative volte a migliorare le nostre comunitÃ . Riteniamo che quando ci sono persone o realtÃ capaci sia dovere di tutti affiancarle, soprattutto quando portano avanti progetti come questo. Nel nostro Dna â€“ aggiunge â€“ Ã¨ codificato in modo chiaro il principio di responsabilitÃ sociale. E chi, come me, Ã¨ anche socio del Lions International, deve operare affinchÃ© questo principio maturi e si diffonda. Lo sport, come veicolo di inclusione, rappresenta da anni uno dei pilastri dell'attivitÃ dei Lions italiani. Ognuno di noi dovrebbe dedicare attenzione alla propria comunitÃ , intesa nel senso piÃ¹ ampio possibile, e adoperarsi per il suo bene, dalle piccole alle grandi cose. Da questi valori nasce il nostro convinto impegno â€“ conclude Petrucciâ€“ nella certezza che iniziative di questo tipo generino effetti positivi. Come Lion, inoltre, sono particolarmente felice che questo progetto trovi il sostegno concreto del Lions Club Lanciano Frentania: imprenditoria con responsabilitÃ civica e associazionismo internazionale a valenza "glocal" rappresentano un connubio virtuoso di cui essere orgogliosi".

Anche il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi ha partecipato all'acquisto del sollevatore, confermando il proprio impegno a favore delle persone con disabilitÃ .

"La condivisione di questo intervento â€“ dichiara la presidente Barbara Rosati â€“ rientra pienamente nella missione del Rotary, che pone al centro il servizio verso gli altri e l'attenzione alle fragilitÃ . Sostenere progetti come questo significa promuovere inclusione, rispetto e solidarietÃ concreta sul territorio. Questo servizio â€“ aggiunge â€“ non rappresenta solo un ulteriore passo verso una comunitÃ piÃ¹ attenta, inclusiva e solidale, ma segna anche l'avvio di una collaborazione fattiva con il Lanciano Sport Center all'insegna dello sport inclusivo".

Il sollevatore Ã¨ stato messo in acqua e testato per la prima volta alla presenza dell'imprenditrice Alessandra Petrucci; di Luigi Spadaccini, Lion Guida del Lions Club Lanciano Frentania; di Barbara Rosati e Graziella Cianfrone per il Rotary Club Lanciano Costa dei Trabocchi. Per il Lanciano Sport Center erano presenti il presidente Franco D'Intino e la responsabile Marketing, Simona Fattore.

"Ancora un passo in avanti â€“ commenta D'Intino â€“ verso una struttura sempre piÃ¹ accessibile e capace di accogliere tutti e di promuovere lo sport come strumento di integrazione e crescita sociale. Un ringraziamento di cuore a chi ha creduto in quest'iniziativa".