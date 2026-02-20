Scherma abruzzese premiata a Torino

Le ultime due settimane, per la scherma abruzzese, sono state particolarmente intense. Lo scorso weekend, a Terni, si è disputata la 3° prova del circuito nazionale Master 20, che ha visto impegnati gli atleti del Club Scherma Pescara e del Club L’Aquila 99 nelle tre armi.

Per il Club Scherma Pescara, nella spada maschile (Cat.1) Andrea Vitucci è stato eliminato alla prima diretta dopo aver disputato un buon girone di qualificazione, Antonello Altobello (Cat.2) è uscito alla seconda diretta e Gabriele Betti (Cat.2) è stato sconfitto nell’assalto per entrare nei primi otto. Nella spada femminile Antonina Rudnytska (Cat.0) è uscita alla prima diretta, come anche Antonio Berardi (Cat.4) che, però, era in gara nella sciabola maschile.

Per il Club Scherma L’Aquila 99 Gino Lucrezi (Cat.2) è stato impegnato nelle tre armi. Per lui un buon undicesimo posto nel fioretto maschile. Enzo Di Muzio (Cat.1), impegnato nella sciabola maschile, è uscito al tabellone degli ottavi. Sempre nella sciabola, però al femminile, Cristina Bertollo e Ambra Di Giamberardino (Cat.0), si sono fermate al tabellone degli ottavi.

Oltre la pedana, i riconoscimenti per il lavoro svolto. A Torino, in occasione della Festa della scherma 2026, il delegato per l’Abruzzo Vincenzo De Bartolomeo è stato insignito del distintivo d’onore per “aver svolto attività dirigenziale in maniera continuativa per non meno di 30 anni”. Ulteriori riconoscimenti sono stati attribuiti a Fabrizio Lanciani (distintivo di bronzo) del Circolo Scherma I Marsi e al C.D. Fioretto di Pescara (scudo d’oro).

Questo weekend, invece, si è svolta a Foggia la 2° prova nazionale di sciabola maschile e femminile che ha visto gareggiare gli atleti e le atlete del Club Scherma Pescara e della Gymnasium Raiano Scherma.

Per il primo club, nella categoria Cadetti, Denis Di Giacinto è uscito alla prima diretta, mentre Francesco Habel, Valerio Mambella, Riccardo D’Amico e Matteo Cilla sono usciti alla seconda e Federico D’Errico alla terza. Nella categoria Assoluti Giampiero Di Matteo non è riuscito a superare il girone di qualificazione.

Per il secondo club in gara, invece, nella sciabola femminile, categoria Giovani, hanno partecipato Ludovica Bucciferri, Giada Scudieri, Ilaria Calò. Questi i risultati delle tre sciabolatrici: Bucciferri si è fermata al tabellone dei 64, mentre Scudieri e Calò non hanno superato la prima diretta. Nella sciabola maschile, sempre categoria Giovani, Filippo Calò si è fermato al tabellone dei 64. Scudieri e Bucciferri hanno gareggiato anche nella categoria Assoluti: la prima non è riuscita a superare il girone di qualificazione mentre la seconda si è fermata alla prima diretta. Nella categoria Cadetti Paolo Di Rocco si è fermato al tabellone dei 64 mentre Letizia Colasante si è fermata alla prima diretta.

Da sottolineare, infine, come Manuela Spica, sciabolatrice di Sulmona in forza alle Fiamme Gialle, sia arrivata terza nella categoria Assoluti. Un risultato prestigioso per l’atleta abruzzese.