L'importanza dello sport e la sua funzione educativa

In questi giorni, mentre osserviamo gli atleti olimpici sfidare il ghiaccio e il tempo, ci rendiamo conto che lo sport Ã¨ rimasto uno degli ultimi luoghi sacri in cui l'intelligenza naturale regna sovrana.

Dalla medaglia d'oro di Federica Brignone alla corsa domenicale nel parco, il messaggio Ã¨ lo stesso: siamo molto piÃ¹ di un insieme di dati.

Lo sport ci insegna a disconnetterci per ritrovarci.

In un mondo saturato dalla tecnologia e da vite "artificiali", lo sport Ã¨ un atto puro, vero, dove prevalgono le emozioni.

Ãˆ il momento in cui spegniamo le notifiche per ascoltare solo il battito del cuore e il ritmo del respiro. Per l'amante dello sport, non si tratta solo di mantenersi in forma ma di fuga dagli schemi.

Si Ã¨ parlato molto in queste Olimpiadi della sensibilitÃ degli atleti.

Ãˆ la prova che una gara non Ã¨ una sequenza di algoritmi, ma un groviglio di emozioni, dubbi e coraggio. Se lâ€™Intelligenza Artificiale puÃ² simulare un percorso perfetto, non potrÃ mai provare il brivido di Michela Moioli sullo snow o la paura di un atleta che affronta la sua prima gara.

L'intelligenza naturale prevale perchÃ© Ã¨ capace di sentire, non solo di eseguire.

Lo sport ci distrae da ciÃ² che Ã¨ superfluo per riportarci all'essenziale.

In un mondo di sedentarietÃ digitale lo sport ci insegna che il benessere fisico conta molto di piu' di ogni altra cosa.

E poi come diceva Papa Francesco: "Lo sport ha il potere di unire le persone, al di lÃ dalle loro abilitÃ fisiche, economiche o sociali. Ãˆ uno strumento di inclusione che rompe le barriere e celebra la diversitÃ ."