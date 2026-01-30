Corrilabruzzo 2025: a Lanciano il tradizionale GalÃ  che celebra un anno di emozioni per il podismo targato UISP

Unâ€™altra stagione intensa messa agli archivi, partecipata e ricca di emozioni a ritmo di corsa per il Corrilabruzzo UISP 2025.

Sabato 31 gennaio Ã¨ il giorno del tradizionale galÃ di fine anno ospitato questâ€™anno presso lâ€™Hotel Villa Medici, in Contrada Santa Calcagna a Lanciano con inizio programmato alle 20:00.

Una stagione che ha visto il Corrilabruzzo UISP impegnato in 46 appuntamenti podistici in tutte e quattro le province abruzzesi tra gare su strada, trail, manifestazioni giovanili e iniziative dedicate ai piÃ¹ piccoli. Un calendario variegato che ha confermato la vitalitÃ del circuito e la sua capacitÃ di coinvolgere atleti, famiglie, societÃ e territori.

Nello specifico saranno premiati 150 atleti della classifica generale individuale, i primi tre classificati di ogni categoria (sia adulti che bambini) e le prime 15 societÃ . Gli atleti che non hanno raggiunto il 50% delle presenze, rientrano comunque nelle premiazioni previste dal regolamento.

I riconoscimenti spazieranno tra medaglie celebrative, prodotti alimentari e altri premi simbolici, pensati per valorizzare la partecipazione e il senso di appartenenza alla grande famiglia del Corrilabruzzo UISP.

Oltre alle premiazioni ufficiali, il GalÃ offrirÃ anche tanta musica dal vivo e unâ€™importante occasione conviviale per ritrovarsi, condividere ricordi della stagione appena conclusa e incominciare a proiettarsi alle sfide del nuovo calendario 2026. Lâ€™evento godrÃ di unâ€™importante visibilitÃ con la messa in onda su Tv6 nellâ€™ambito delle trasmissioni dedicate alle manifestazioni UISP (palinsesto ancora in via di definizione nei prossimi giorni).