Il cordoglio del calcio abruzzese per la scomparsa di Antonio Papponetti

Ãˆ scomparso allâ€™etÃ di 82 anni Antonio Papponetti, figura di primo piano del calcio nazionale e abruzzese. Nato allâ€™Aquila il 9 aprile 1943, ha svolto inizialmente lâ€™attivitÃ di arbitro di Serie C, ricoprendo successivamente lâ€™incarico di Presidente della Sezione AIA dellâ€™Aquila.

Nel corso della sua lunga carriera dirigenziale ha guidato il Comitato Regionale Abruzzo della LND dal 1984 al 2001, per poi assumere la Presidenza del Settore Giovanile e Scolastico nazionale dal 2001 al 2004. In seguito, fino al 2011, ha ricoperto il ruolo di Vicepresidente del Settore Tecnico nazionale della FIGC presso il Centro Tecnico di Coverciano.

Il presidente Concezio Memmo, tutto il Consiglio Direttivo e le strutture della LND Abruzzo esprimono profondo cordoglio e si uniscono al dolore di famigliari ed amici.

Le esequie si terranno allâ€™Aquila lunedÃ¬ 19 gennaio alle ore 10.30, presso la Parrocchia di San Pio X, nel quartiere Torrione.

Prima di tutte le gare del weekend, su tutti i campi abruzzesi sarÃ osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria.