Focus su sport, salute e performance al terzo Meeting nazionale 'Città di Lanciano'

Venerdì 16 gennaio, alle ore 17, il Teatro Fenaroli di Lanciano ospiterà uno degli appuntamenti inseriti nel programma del terzo Meeting Nazionale di nuoto “Città di Lanciano – Gli Azzurri in gara”, un appuntamento che riunisce protagonisti dello sport italiano, rappresentanti istituzionali e figure di primo piano del mondo federale.

L’edizione 2026 propone una tavola rotonda dal titolo “Lo Sport: Valori, Allenamento, Salute. Come Società e Centri Sportivi aiutano la performance”, un confronto aperto sul ruolo formativo, sociale e tecnico dello sport, con particolare attenzione alla crescita degli atleti e alla promozione del benessere.

Alla discussione prenderanno parte esponenti del mondo politico, dirigenti federali, tecnici e rappresentanti delle istituzioni sportive. Tra gli interventi previsti:

Alberto Bagnai, Parlamentare

Paolo Barelli, Parlamentare e Presidente della Federazione Italiana Nuoto

Alessandro Bottoni, Responsabile Settore Istruzione Tecnica Triathlon

Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Franco D’Intino, Presidente del Lanciano Sport Center

Andrea Fuk, Allenatore della Federazione Italiana Triathlon

Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo

Claudio Mazzaufo, Responsabile Tecnico settore salti della Federazione Italica di Atletica Leggera

Marco Mencarelli, Direttore Tecnico delle attività giovanili femminili della Federazione Italiana di Pallavolo

Nazario Pagano, Parlamentare

Filippo Paolini, Sindaco del Comune di Lanciano

Silvio Paolucci, Consigliere Regionale Abruzzo

Maria Giulia Vinciguerra, Presidente dei Corsi di Laurea di Scienze Motorie DISCAB – Università dell’Aquila

A moderare l’incontro sarà Daniele Barone, telecronista e giornalista sportivo di Sky Sport, che guiderà il dibattito mettendo in luce le diverse prospettive sul tema della performance e della preparazione atletica.

Presentazione del libro “Integratori per la Performance e il Benessere”

A margine della tavola rotonda è prevista la presentazione del volume “Integratori per la Performance e il Benessere” di Francesco Maria Confalonieri, un approfondimento dedicato al ruolo della nutrizione e degli integratori nel supporto all’attività sportiva.

Un evento che unisce sport, formazione e territorio

Il Meeting Nazionale “Città di Lanciano” si conferma un appuntamento di riferimento per il dialogo tra istituzioni, federazioni e realtà sportive, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento di crescita personale, sociale e comunitaria.